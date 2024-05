DŽASTIN BIBER I NJEGOVA SUPRUGA IZABRALI IME ZA BEBU: Evo u kom mesecu trudnoće je Hejli, a soba za prinovu je VEĆ SPREMNA (FOTO)

Manekenka Hejli Biber i pevač Džastin Biber obradovali su svoje fanove kada su sinoć objavili da čekaju svoje prvo dete. Hejli Biber objavila je snimak na kom se vidi njen trudnički stomačić dok u venčanici od bele čipke obnavlja bračne zavete sa svojim suprugom.

"Oni će biti sjajni roditelji, a Džastin će biti veoma angažovan. Ovo će biti sledeći važan projekat za njega. Tako je uzbuđen što će odgajiti svoje dete," oduševljeno je rekao izvor.

On je takođe naveo da Džastin i Hejli već imaju ime za bebu i da su dekorisali dečju sobu.

"Jedva čekaju da upoznaju bebu. Osećaju se tako blagosloveno. Takođe su se poneli veoma zaštitnički prema bebi od trenutka kada su saznali za trudnoću. Rano su podelili sa porodicom i bliskim prijateljima. Bilo im je veoma važno da to zadrže van očiju javnosti i samo uživaju koliko god je to moguće" objasnio je.

foto: Printskrin Instagram

Prema pisanju svetskih portala, Hejli je trudna već šest meseci.

Hejli i Džastin se poznaju već 15 godina, upoznali su se još 2009. kao tinejdžeri na premijeri pevačevog dokumentarnog filma "Never Say Never". Oni su potom 2016. imali kratku romansu, iako je pevač tada bio u dugoj vezi sa Selenom Gomez. Nakon što su u maju 2018. Selena i Džastin stavili tačku na svoj odnos, on je utehu ponovo pronašao u Hejlinom zagrljaju, a samo par meseci kasnije par se i venčao.

