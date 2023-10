ZBOG JEDNE REČENICE VIŠE NIKADA NEĆE MOĆI DA GLEDA BARSELONU UŽIVO: Bivši fudbaler kluba sa Nou kampa izgovorio ono što se ne sme

Nekadašnji fudbaler Kevin Prins Boateng gostovao je nedavno u podkastu koji vodi bivši as Mančester junajteda Rio Ferdinand.

Boateng je tokom karijere nosio i dres Barselone, ali posle onog što je izgovorio u pomenutom gostovanju sva vrata na stadionu Kamp Nou su mu zauvek zatvorena.

Boateng je u Barseloni proveo svega šest meseci, kao pozajmljeni igrač iz Sasuola. Odigrao je tek četiri utakmice za španski klub. Jasno je da nema, što je nekako i logično, prisan odnos prema klubu, ali je bivši reprezentativac Gane sebi uništio bilo kakvu pomisao da jednog dana dođe na stadion na kome je igrao.

"Uh, ovo se navijačima Barselone sigurno neće svideti, mrziće me zbog ovoga sada što ću reći. Navijao sam za Real Madrid. To nisam krio i u Barsi su mi rekli kada sam došao da to ne smem da pominjem. Govorio sam posle potpisa da navijam za Barsu i da je Mesi najbolji na svetu, a to nije bila istina", rekao je Boateng.

Naravno, ovo priznanje je izazvalo reakciju navijača Barselone, koji su od uprave kluba tražili da mu se doživotno zabrani dolazak na mečeve ovog kluba.

Kurir sport