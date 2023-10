OD FINALA KUPA ŠAMPIONA, DO IZGRADNJE SC TELEOPTIK! Ivan Ćurković OTVORIO DUŠU: Dolazak u Partizan je NAJBOLJA ODLUKA u mom životu

Gost Partizanovog podkasta bio je počasni predsednik crno-belih i legenda evropskog fudbala Ivan Ćurković. Sa pravom nazivan „gospodin u kopačkama“ Ivan Ćurković je u Partizan došao 1964. i zapravo ga nikada više nije ni napustio. Čak i kada je branio u drugim klubovima, uvek je posećivao svoj Partizan i nesebično mu pomagao. Gotovo šezdeset godina kasnije, na Partizanov 78. rođendan, prisetio se šta za njega predstavlja Partizan:

-Dolazak u Partizan je najbolja odluka u mom životu. Partizan je bio temelj moje karijere i svega što je potom usledilo – započeo je Ćurković.

Sa Partizanom je ostvario najveći uspeh u istoriji crno-belih, finale Kupa Šampiona 1966, a prisetio se i jedne nesebične i važne odluke, koja je pokazala zajedništvo i međusobno uvažavanje između njega i Milutina Šoškića, tada prvog golmana crno-belih:

-U Pragu smo igrali protiv Sparte Prag u četvrtfinalu, ja sam branio u toj utakmici koju smo izgubili 4:1, Šoškić se povredio pre te utakmice. U revanšu mi je trener Gegić rekao „ti ćeš braniti, da završiš to“, na šta sam ja odgovorio „nemojte molim vas, ako je Šoškić zdrav neka brani“. To je bio dalekosežan potez, protiv Sparte nije imao nijedan šut, ali Šoškić je kasnije bio junak protiv Mančestera, ja ne bih mogao tako da branim, on je ipak bio iskusniji.

Kao predsednik crno-belih, Ivan Ćurković je postavio temelje modernog Partizana. Za vreme njegovog mandata izgrađen je sportski centar Teleoptik, upravna zgrada na stadionu, postavljene stolice, čak je i izgradnja novog stadiona bila maltene završen posao... Ipak, ako nešto mora da izdvoji, posebno je ponosan na izgradnju Teleoptika, koji i dan danas, dvadeset pet godina kasnije predstavlja fabriku talenata koji čine okosnicu Partizana ali i reprezentacije Srbije:

-To je bio veliki potez, za to je posebno zaslužan bio Žarko Zečević. Dugo smo razgovarali o toj ideji, on je bio sto posto siguran da će to biti uspešan projekat. Partizan je to finansirao, nije niko drugi. Ponavljam, sportski centar za nas znači izuzetno mnogo i dan danas. Istorija je pokazala da deca iz naše škole donose najviše uspeha Partizanu.

Partizan je trenutno 6 godina bez titule, ali Ćurković veruje da bi to moglo da se promeni:

-Kada smo mi devedesetih osvajali titule, Zvezda ih nije osvajala, sada je obrnuto. Ali doći će naš period, dolazi nova generacija, novi mladi igrači, to se trenutno dešava. Dobro smo krenuli, prvi smo u šampionatu, nadam se da će uslediti period Partizanove dominacije, uz dobre rezultate u Evropi.

Kurir sport / Partizanov podkast