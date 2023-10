ŠVAJCARSKI MEDIJI "PALE VATRU": Žestoko UDARILI po Zvezdi i Srbiji! Spominju Arkana, Kosovo, Rusiju, mafiju, tenk i rat!

Švajcarski mediji žestoko su opleli po Crvenoj zvezdi i Srbiji pred gostovanje Jang Bojsa u Beogradu u okviru drugog kola Lige šampiona.

U najavi utakmice Švajcarci pišu o svemu i svačemu, samo ne o fudbalu. Spominju veze sa Rusijom, Kosovo i Metohiju, Željka Ražnatovića Arkana, rat u bivšoj Jugoslaviji, Zvezdine huligane i njihove veze sa narko mafijom.

"Za vreme sankcija Zvezda nije mogla da se takmiči u Evropi. Željko Ražnatović regrutovao je ratnike sa tribina, a potom su u klubu dugo vladali sumnjivi agenti, korumpirani službenici, huligani, ratni profiteri", piše portal "nzz.ch".

Švajcarci ističu da su se na "Marakani" mnoge stvari promenile dolaskom ruskog Gasproma, koji je generalni sponzor kluba godinama.

"Posrnuli gigant dugo je u centru pažnje bio zbog nereda, sumnjivih transfera, dugova... Zbog spora oko neisplaćenih dugova bivšim igračima i trenerima, i kršenja finansijskog fer-pleja, zabranjeno joj je da se takmiči i Evropi 2014. godine. Tek kada je ruski Gasprom 2010. godine, postao glavni sponzor, kada je sadašnji predsednik države Aleksandar Vučić, bio predsedsednik Vlade, klub se konsolidovao, zahvaljujući oproštenim dugovima i finansijskim injekcijama. Priča se da je Vučić, vatreni navijač Zvezde, taj koji je doveo Zvezdana Terzića na mesto predsednika kluba 2014. godine. Terzić se skrivao nakon što je optužen zbog nezakonitih transfera bivšeg kluba OFK Beograda, a 2010. se dobrovoljno predao pravosuđu. U istražnom zatvoru je proveo sedam meseci, a pušten je 2011. uz kauciju od miliona evra, a novac mu je nedavno vraćen. Nakon što su brojne optužbe protiv njega zastarele on je u julu posle 19-godišnje bitke oslobođen poslednje optužbe".

Švajcarci tvrde da se bliskost crveno-belih i vlasti isplatila ne "samo gazdi kluba, nego i klubu".

"Terzić je finansijski i sportski usmerio klub u mirnije vode. Ali, nad klubom je sena zbog bliskih veza huligana s lokalnom narkomafijom".

Naravno, nisu propustili priliku da prozovu Zvezdu zbog glavnog sponzora.

"Držanje ruskog sponzora uprkos ratu u Ukrajini izaziva međunarodnu reakciju. Ali, pre svega neoprostivi su ratoborni tonovi i nacionalistički folklor na i oko stadiona "Rajko Mitić".

Fudbaleri Crvene zvezde su 2019. preko Jang Bojsa obezbedili plasman u Ligu šampiona. Švajcarci su ispali zbog gola u gostima, posle meča su svedočili slavlju Zvezdinih igrača i navijača. Ne mogu da zaborave tek pored "severne" tribine.

"Pod posebnim okolnostima, Jang bojs nije mogao bolje od 1:1 protiv Crvene zvezde 2019. Pre utakmice su Zvezdini navijači doneli tenk na severnu tribinu. Ali, uprkos ratobornoj dekoracijom na tribinama, Crvena zvezda se još uvek nije vratila među evropsku elitu. Tri godine zaredom je kiksnula u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv trećerazrednih protivnika kao što su Omonia, Šerif i Makabi Haifa. Srpski šampion je do Lige šampiona ove sezone došao bez ijednog meča u kvalifikacijama, plasirali su se direktno. Startni bonus omogućio je rukovodstvu kluba da dovede 10 novih igrača, 15 je napustilo klub. Gradski rival Partizan, koji je godinama u krizi, više nije konkurent Crvenoj zvezdi, najavio je šef kluba Terzić na početku sezone".

I portal "toponline.ch" je zaboravio na fudbal pred utakmicu Zvezde i Jang bojsa, rat u bivšoj Jugoslaviji i Željko Ražnatović im je u prvom planu.

"Navijači Crvene zvezde su letos napravili koreografiju s tenkom za vreme prijateljske utakmice protiv Fiorentine, uključujući i transparent s natpisom: "Kad se vojska vrati na Kosovo". Uvreda. I najava onoga što se trenutno događa na granici ove dve zemlje", piše portal "toponline.ch".

Švajcarci pišu da je Arkan bio šef obezbeđenja na "Marakani", huligan, koji je među navijačima vrbovao vojnike koji su se borili u Hrvatskoj za vreme rata.

"Osećate se kao da ste se vratili u 1990. Tada su se 13. aprila na zagrebačkom Maksimiru srele najbolje ekipe Jugoslavije, Dinamo i Crvena zvezda. Ova utakmica nije bila o fudbalu. Došlo je do nereda između suparničkih navijačkih tabora. Nije to bila borba Zvezde i Dinama, nego Srbije i Hrvatske. Preko 100 ljudi je povređeno. Kada je navijača Dinama, koji je bio na zemlji napao policajac, kapetan Dinama Zvonimir Boban kung fu udarcem nogom oborio je policajca za melju. Simboličan trenutak za sve što je usledilo. Iako ovaj trenutak nije bio jedini okidač za krvavi građanski rat na Balkanu, ipak je bio početak kraja Jugoslavije. Godinu dana kasnije nisu letele samo šake. Huligani iz Crvene zvezde su se prijavljivali u vojsku i odlazili na front. Vrbuje ih Željko Ražnatović, poznatiji kao “Arkan”. Ponosni Srbin bio je u jugoslovenskoj tajnoj službi, kasnije je započeo karijeru kriminalca, a 1990. je bio šef obezbeđenja u Crvenoj zvezdi. Zapravo, to treba shvatiti doslovno, on je bio vođa huligana. Kad je izbio građanski rat, osnovao je paravojne snage. Njegovi ratnici, koje je Arkan regrutovao prvenstveno među huliganima Crvene zvezde, sebe su nazivali “Tigrovi”. Arkanove srpske neregularne jedinice bile su na frontu u Vukovaru i uključeni u zverstva koja su usledila u tom hrvatsko-srpskom gradu, u kojem je izvršen pokolj nad 250 civila i ratnih zarobljenika i u kojem je, kako se navodi, sudelovao i spomenuti tenk.

Isti portal navodi da se Zvezda nije vratila na staze stare slave uprkos dominaciji u domaćem prvenstvu i činjenici da je poslednjih godina redovan učesnik takmičenja u Evropi.

"Kvalitet fudbala je loš od raspada Jugoslavije. Nije mali broj onih koji zagovaraju regionalnu ligu. Nešto što je teško zamisliti s obzirom na neprijateljstvo koje još uvek vlada. U Beogradu nema pravila. Neki navijači Zvezde daleko su od modernog razmišljanja. Huligani u dokumentarcu koji je u Beogradu snimio britanski voditelj Deni Dajer kažu: "Gde god da dođemo da nekim se svađamo, uživam kad se tučemo međusobno ili s policijom. To je život, to je fudbal. Ako imamo oružje, borimo se oružjem. U Beogradu nema pravila". Željko Ražnatović nikada nije odgovarao za svoje ratne zločine. Preminuo je 15. januara 2000. godine u hotelu u glavnom gradu Srbije. Ubijen je", zaključuju Švajcarci.

