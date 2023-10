NISU SAMO BODOVI! Šta sve Zvezda MOŽE DA OSTVARI protiv Jang Bojsa? Vreme je da napadači ZABLISTAJU i ISPIŠU ISTORIJU!

Fudbaleri Crvene zvezde će večeras od 21 čas istrčati na teren protiv Jang Bojsa u okviru drugog kola grupne faze Lige šampiona, a pred crveno-belima je nekoliko interesantnih jubileja.

Zvezdi će ovo biti ukupno 100. utakmica u Ligi šampiona, ne računajući kvalifikacije za elitno klupsko takmičenje. Ipak, potencijalni trijumf bio bi 49. za crveno-bele, tako da ćemo na jubilej od 50 trijumfa u Ligi šampiona ipak morati da sačekamo.

Zanimljivo, četiri pogotka dele crveno-bele od jubileja i 200 golova koje je Zvezda postigla u Ligi šampiona, ne računajući kvalifikacije.

Ako računamo i kvalifikacije, onda će to biti 153. meč za Zvezdu u Ligi šampiopna, ali bi u slučaju pobede, crveno-beli će doći do 71. trijumfa ukupno. To bi dovelo do toga da Liga šampiona bude evropsko takmičenje u kom Zvezda ima najviše pobeda, s obzirom na to da je trentutno egal sa Ligom Evrope i da odnos iznosi 70-70.

Neko ko bi individualno mogao da se približi rekordu je Milan Rodić, kome bi sutrašnja utakmica mogla da bude 38. u dresu Zvezde kada je reč o Ligi šampiona, čime bi došao na samo jedan meč zaostatka u odnosu na Borjana koga bi do kraja grupne faze mogao i da prestigne.

Meč Crvena zvezda - Jang Bojs na programu je večeras od 21.00.

Kurir sport