DELIJE, SVAKA ČAST! Navijači Zvezde skupili MILIONE, pa poslali poruku Srbima na Kosovu i Metohiji: "NEMA PREDAJE"

Utakmicu drugog kola grupne faze Lige šampiona između Crvene zvezde i Jang Bojsa koja je završena rezultatom 2:2 obeležila je velika drama, a tim sa Marakane do izjednačenja došao je u finišu golom Osmana Bukarija.

Bukari je na taj način stigao do drugog gola u elitnom takmičenju ove sezone i zasenio je čak i Erlinga Halanda koji se do sada nije upisivao u strelce. Osim Bukarija, utakmicu su obeležili i navijači Zvezde koji su od prvog do poslednjeg minuta pravili spektakularnu atmosferu, a pored koreografije koja je obišla planetu i pesme koja nije stajala, delije su napravile i jedan human gest vredan svake pažnje!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Navijači Zvezde skupili su ozbiljan novac koji se meri u milionima dinara, a koji će biti prosleđen našem narodu na Kosovu i Metohiji, te su se i oglasili posle susreta.

- Na utakmici protiv Jang Bojsa skupljan je novac na svim tribinama Marakane. Ukupno je skupljeno:

3.222.920 dinara

2.160 evra

400 denara

10 kuna

7 leia

12 dolara

30 š.franaka

20 k.dolara

260 š.kruna

700 k.maraka

(Približno oko 30.000 evra)

Hvala svima koji su svojim prilogom pomogli porodice uhapšenih Srba. Njima će na žalost biti potrebna ogromna i kontinuirana pomoć u narednim godinama, tako da je ovo samo početak.

Nema predaje! - istakle su delije.

Zaista, gest vredan svake pažnje!

Kurir sport