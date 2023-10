SRAMNA ODLUKA HRVATSKOG SAVEZA: Navijači Hajduka dobili SMEŠNU KAZNU zbog pozivanja na ubijanje Srba

Jadranski derbi prvenstva Hrvatske između Rijeke i Hajduka dobio je skandalozan nastavak zbog skandiranja gostujućih navijača iz Splita.

Torcida je tokom meča uzvikivala parole o ubijanju Srba, domaćim navijačima prebacivala da su srpskog porekla, a pominjali su i popa Momčila Đujića. I za to dobili više nego smešnu kaznu od Hrvatskog fudbalskog saveza.

Hajduk je kažnjen sa simboličnih 7.500 evra zbog uvredljivog skandiranja, ali i zbog paljenja baklji i ubavivanja u teren, lomljenja stolica i uništavanja dela travnatog terena na stadionu "Rujevica".

"Hajduk se kažnjava zato što je na prvenstvenoj utakmici 11. kola Rijeka - Hajduk, navijačka grupa Torcida, smeštena na južnoj tribini, od 68. do 71. minuta zapalila jednu dimnu kutiju i trinaest baklji, od kojih je šest bačeno u teren za igru te je sudija igru zaustavio u trajanju od jednog minuta. Po završetku utakmice utvrđeno je oštećenje 36 stolica na južnoj tribini gde su bili smešteni gostujući navijači, kao i delovi travnjaka za igru od bačenih zapaljenih baklji, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.000 evra", navodi se u saopštenju i dodaje: "Kažnjen je i zato što su pripadnici gostujuće navijačke grupe Torcide od 24. do 32. minuta uzvikivali 'Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobiću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba', 'od Vežice do Lovrana sve je puno Muslimana, od Kantride do Turnića sve su deca popa Đujića', te u 32. minutu uzvikivali 'Riječki Srbi', čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 5.000 evra pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 7.500 evra."

Kurir sport