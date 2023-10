ZABIJALI SU MI NOŽ U LEĐA, PA SAM I JA MORAO DA GA VADIM: Piksi otvorio dušu! Pričao o Kataru i onima KOJI MU RADE O GLAVI

Dragan Stojković Piksi, selektor fudbalera Srbije, teško se miri sa lošim rezultatom nacionalnog tima na Mundijalu u Kataru.

Orlovi su otišli na SP sa velikom euforijom, nacija je očekivala da se makar prođe grupa, a onda je usledio hladan tuš.

Dragan Stojković kaže da su povrede uništile reprezentaciju i smatra da "afera sa ženama", koje su tih dana putem društvenih mreža potresale igrače nije bilo. Ili makar on nije znao za njih.

- Mi smo imali tu jedan cilj, a to je da odeš u drugi krug. Probleme koje sam kao selektor imao po prvi put, a nisam tokom kvalifikacija, dešavaju se u tajmingu koji nije dobar po nas - rekao je Piksi za podkast MTS "Telcast" i nastavio:

- Mundijal se igra u novembru, to nije nikakav alibi, imali smo kao i svi ostali vremena da se pripremimo. Ali, dešava mi se nešto, ne mogu da računam na glavne igrače, one koji su izneli kvalifikacije i davali ton našoj igri. To sam saznao 2. novembra, 22 dana pred prvi meč.

Konsultovao je struku.

- U razgovoru sa doktorima, kad su mi rekli, uhvatio sam se za glavu. Moja greška je to što nisam javno rekao: "Ljudi, idemo u Katar, nemojte ništa da očekujemo". Ova ekipa je okej, ali nije baš da možemo da sanjamo veliko. Svesno sam prećutao, ako bih rekao i drugi bi videli. Videli bi da dolazimo hendikepirani i ćopavi.

Ipak, gajio je nadu.

- Opet negde veruješ da imaš tri nedelje, da stvari mogu da se dese onako u pozitivnom smislu. Da će povrede da budu sanirane. Ali, doktori su bili u pravu. Prvi dan odlaska u Bahrein, pitao sam se šta je ovo? Auuu, kukala nam majka!

Pisalo se tada o aferama, lošoj atmosferi među igračima...

- I dan-danas ne znam šta je pisalo u medijima, ali su naši "male mace" za engleske. Znam da su se neke žene pominjale. Onaj ko je bio u hotelu, oni mogu da vam potvrde da li je tu bilo takvih stvari. Atmosfera je bila potpuno dobra, ali ne možete vi sada... Znate šta je demant? To je kada biste se popeli na "Beograđanku", istresli jastuk sa perjem dole i skupljali isto to perje. Nemate vi vremena za to.

Posle svega, najviše mu je žao srpskog naroda.

- Očkivanja su bila velika sa razlogom, zaludeli smo Srbiju, zaludeli smo Evropu, izbacili smo evropskog prvaka kod njih kući. Ostali su u suzama i neverici. A mi potpuno zasluženo i hrabro napravimo Srbiju ponosnom. Za 50 godina će se pričati o tom rezultatu.

Najviše mu je zasmetalo podmetanje i laži.

- Ne sme da vam se zabija nož u leđa. Od koga? Pa, od mnogih. Zato što ne vole uspeh. Normalni ljudi vole uspeh, ovi neki drugi ne vole. Osetio sam to tako što sam sam morao da vadim nož. To je istina. Lični interesi... Imaš tu jednu boleštinu da hoće da se pitaju, budu glavni i odlučuju. Sve ignorišem jer radim pošteno i najbolje što mogu - objasnio je Piksi.

