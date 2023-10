PIKSI IGRA RULET U BUDIMPEŠTI, DOBIJAMO MAĐARE 2:1: Miloš Drizić koji je pogodio rezultat u Portugalu, ponovo TALIJA SELEKTORU

Srbija neće izgubiti u Mađarskoj! Biće 1:1 ili 2:1 za nas, tvrdi Miloš Drizić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i niškog Radničkog.

foto: Starsport

Popularni Driza, iskreni i veliki prijatelj selektora Orlova Dragana Stojkovića Piksija, pokazao se kao vrstan prognozer pred odlučujuću utakmicu Srbije protiv Portugala u Lisabonu 14. novembra 2021. godine. Tada je Miloš Drizić dan pred utakmicu poslao poruku Draganu Stojkoviću na kojoj je pisalo da Srbija dobija rezultatom 2:1. Tako je i bilo, a odlučujući gol postigao je u poslednjim minutama utakmice Aleksandar Mitrović.

Kurir je kontaktirao Miloša Drizića i pitao ga hoće li Piksi i u Budimpešti, kao pre dve godine igrati rulet. Ovaj put sa Mađarima.

- Nama protiv Mađara odgovara i nerešeno. Mislim da nećemo izgubiti. Imamo bolju ekipu od njih i to ćemo pokazati. Srbija će otići na EP. Spojiti Mundijal i Euro za dve godine je veliki uspeh, kako za fudbalere, tako i za Piksija. Zatvorili bismo jedan veliki ciklus, a onda se valja spremiti za Ameriku - puca od optimizma Miloš Drizić i nastavlja:

foto: Starsport

- Evropsko prvenstvo biće poslednje veliko takmičenje za neke igrače poput Dušana Tadića. Po meni on treba da bude onaj koji će biti lider u Mađarskoj, a onda i na EP u Nemačkoj. Uz Mitra i njegove golgeterske sposobosti. Ma, bolji smo od Mađara, idemo na EP! Bez obzira na sve izborne nedaće u Savezu proteklih meseci. Ha, ha, ha...

Pitali smo Miloša Drizića koji rezultat priželjkuje i da li je možda kao i pred Portugal slao poruku svom prijatelju Piksiju.

- Nisam mu poslao poruku. Mislim da će biti 1:1, ili 2:1 za nas! To je neko moje klađenje, to bih igrao na kladionici. Mislim da je nemoguće da ne postignemo nijedan gol. Trebalo je u Beogradu da im damo najmanje tri komada. Zašto da ne završimo sve u Mađarskoj i onda relaksacija. Imamo šansu da prvi put od osamostaljenja Srbije i to u dve godine, odemo na SP i EP.

foto: FSS

Prvu utakmicu u Beogradu Mađarska je dobila rezultatom 2:1. Srbija sigurno traži i želi revanš.

- Vidim da se njihov selektor hvali kroz medije da je pročitao Piksija... Činjenica je da smo mi njih u drugom poluvremenu utakmice u Beogradu nadigrali, ali da nas nije hteo gol. Imali smo četiri zicera koja smo promašili... A, oni nam dali dva srećna gola. I sad on nekog pročitao... Mi nismo imali sportske sreće u tom meču, verujem da će nam se sve to vratiti u Budimpešti.

Dragan Stojković bi plasmanom na EP vezao drugo veliko takmičenje posle Mundijala u Kataru.

- Piksi je procentualno najbolji selektor u istoriji naše reprezentacije. Bolji je od Radomira Antića i Slavoljuba Muslina, ostale i da ne pominjem. Srbija sa njim igra napadački. Ako pobedi Mađare i kvalifikuje se na Evropsko prvenstvo, svako mora da skine kapu selektoru i fudbalerima. Prvo što će napraviti veliki sportski rezultat, drugo što će u kasu FSS doneti između 20 i 30 miliona evra. I što je najvažnije, narod će biti srećan - zaključio je Miloš Drizić.

Kurir sport/Aleksandar Radonić