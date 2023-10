IGOR MATIĆ POSLE PORAZA OD FIORENTINE: Ovo je drugi nivo fudbala! Svaka greška se skupo plaća, a sad, glava gore!

Fudbaleri Čukaričkog izgubili su večeras od Fiorentine na "Artemio Franki" stadionu ubedljivim rezultatom 6:0, u sklopu trećeg kola grupne faze Lige konferencije.

Nakon utakmice, utiske je sumirao šef stručnog štaba beogradske ekipe, Igor Matić:

- To prvo poluvreme, negde u odnosu na protivnika, pokušali smo da izađemo visoko. Do prvog kola mnogo toga nam je uspevalo, imali smo šansu koju nismo realizovali. Onda njihov dubinski pas, loša postavka naše ekipe i tu smo surovo kažnjeni. Iz prve situacije smo surovi kaznjeni. Posle, crveni karton, tu je bilo sve rešeno, Ovo je nivo fudbala iznad nase lige, ali idemo dalje i spremamo se za utakmicu koaj nam predstoji, protiv Vojvodine - rekao je Matić i potom dodao:

- Potrebno je da imamo malo više koncentracije, negde je i potrebna sreća. Okej, u životu i u fudbalu treba igrti sreću. Igramo protiv vrhunskih igrača, imali su u početku dva šuta u okvir gola, i oba puta pogodili. Moramo bolje da uđemo u meč kako bi ostvarili povoljan rezultat. Mislim da smo danas agresivnije i bolje ušli u utakmicu nego što je to bilo ranije, ali na ovakvim mečevima se svaka greška skupo plaća. Ovo je drugi nivo fudbala u odnosu na nas, imaju tim koji vredi preko 100 milione evra. Mi smo malda ekipa koja igra ovaj nivo takmičenja, ali šta da se radi, moramo dalje...

foto: FK Čukarički

Otkrio je Matić šta je rekao svojim igračima posle utakmice.

- Šta da im kažem, glava gore... Utakmicu imamo za dva dana, ja sam u fudbalu 30 godina. U fudbalu nema juče, samo danas i sutra. Ovu utakmicu ću analizirati za sebe, i potom obrisati. Što pre moramo da se konsolidujemo i u nedelju da probamo da ostvarimo pobedu.

Matić je nakon meča čestitao treneru Fiorentine na zasluženoj pobedi.

- Čestitao sam mu. Rekao sam mu da je Fiorentina jedan vrhunski tim. Ako pogledamo njihov prethodni meč, oni su protiv Empolija promašili deset šansi, nisu imali sreće, danas im je sve ulazilo. Pogotovo kada pričamo o tome dok je bilo 11 na 11. Njihov trener nam je rekao da smo mlad tim, da nastavimo dalje i da verujemo u sebe.

Hoće li igrači uspeti da zaborave ovaj meč?

- Ja verujem da hoće. Definitvno psihološki nije lako, ali imamo obavezu da izbrišemo ovaj meč zato što smo profesionalci. Ovo je mlada ekipa. Kao što sam rekao, nema juče, samo danas i sutra. Moramo da radimo, da verujemo us ami sebe. Mi smo u prošle tri utakmice promašili 16 odličnih šansi. Danas smo imali prvu situaciju koju nismo rešili, da ne pričam o meču sa Zvezdom, posle toga smo za svaki promašaj surovo kažnjeni.

foto: FK Čukarički

Čuka je hrabro ušla u meč, prvih 10 minuta je to izgledalo sasvim korektno, sa čime se slaže i trener Brđana.

- Jedino tih prvih 10 minuta do prvog kola. Mi smo ušli u meč hrabro, probali da neutrašlišemo te njihove ulaske, rotacije koje imaju i to rade fenomenalno. Te izmene koje sam napravio... Mi smo dobili crveni karton u zoni terena gde to ne sme da se desi, na sredini terena, o tome ću pričati sa igračem. To ne sme da se dešava, pogotovo protiv ovakve ekipe koja svaku grešku kažnjava. Plan je bio da im skratimo prostor, znamo da imaju sjajne igrače koji situacije 1 na 1 rešavaju prilično lako. Pričamo o igračima koji vrede preko 20 miliona evra.

Kurir sport