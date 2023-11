LAZETIĆ POSLE REMIJA NA MARAKANI: Sudije su navlačile za Zvezdu, primili smo iz NEPOSTOJEĆEG faula! Pljušte čestitke iz Partizana

Žarko Lazetić imao je mnogo razloga za zadovoljstvo posle remija TSC na Marakani sa Crvenom zvezdom.

„Sigurno da kada se uzme bod na Marakani da su utisci pozitivni. Odigrali smo dobru defanzivnu utakmicu, a ofanzivno nismo bili sveži, jer je ovo nama bio treći meč u šest dana. U prvom poluvremenu smo mogli bolje, bilo je više prostora za igru, ali nismo imali dobra rešenja, dok je drugom Zvezda izašla agresivnije, pa nismo uspevali da ostanemo na lopti koliko smo želeli. Pozitivno je to što smo uspeli da svedemo Zvezdu na malo pravih šansi“, istakao je Lazetić, a prenosi Mozzart sport.

Trener tima iz Bačke Topole imao je komentar na rad arbitara:

„Primili smo gol iz faula koji nije bio, to je evidentno. Malo je bilo navlačenja, ništa spektakularno, ali to je normalno na Marakani“.

Imao je dodatak oko suđenja:

„Uzeli smo bod i prošle sezone. Uvek je suđenje na Marakani i na JNA za velike timove, nisam to rekao da bih se žalio. To je kod nas normalno i mi smo spremni na to. Moj najveći uspeh je osvojeno drugo mesto, a najveći uspesi tek dolaze. Ovaj rezultat će više značiti mojim igračima nego meni, njima je velika satisfakcija za uloženi trud, oni sve to emotivnije doživljavaju“.

Javljaju se iz Partizana. Ne uvek...

„Sada iz Partizana šalju poruke svi, sada je super. A, kada sa Partizanom odigramo nerešeno, onda su ljuti i niko se ne javlja. Sad vidim da poruke pršte“.

Kurir sport