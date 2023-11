"PIO SAM DO BESVESTI" Surova životna priča legende Mančester junajteda: "Izabrao sam ALKOHOL, iz JEDNOG RAZLOGA"

Legendarni bivši fudbaler Mančester junajteda, a danas trener Birmingema Vejn Runi u podkastu kod legende u ragbiju Roba Barlova istakao je da je imao ogromnan problem sa alkoholom.

Jedan od najboljih engleskih igrača rekao je da su problemi sa ovim porokom krenuli dok je bio na početku karijere.

- Imao sam mnogo različitih izazova, na terenu i van njega, a moj izlaz bio je u alkoholu. U ranim dvadesetim, provodio bih po nekoliko dana kući i ne bih izlazio, pio sam do besvesti. Nisam želeo da budem okružen ljudima, jer se ponekad stidite i osećate da ste izneverili one oko sebe - kaže fudbaler zbog koga su mnoga deca počela da se bave fudbalom.

foto: Darren Walsh / Zuma Press / Profimedia

Runi je dodao da je prvo odbijao pomoć, ali i da je sada srećan što može da podeli svoje iskustvo.

- Nisam znao kako da se nosim sa svim, izabrao sam alkohol da pokušam da sve to podnesem. Bilo je oko mene ljudi sa kojima sam mogao da razgovaram, ali sam izabrao da to ne radim i pokušao sam da se nosim sa svim. Kada to učinite i ne prihvatite pomoć, možete se naći na dnu i ja sam nekoliko godina bio tamo. Zahvalan sam na tome što sada mogu javno da pričam o stvarima kroz koje sam prošao - rekao je slavni fudbaler.

Englez je za kraj otkrio najboljeg i najgoreg saigrača u klubu sa "Old Traforda".

- Najbolji je verovatno bio Daren Flečer. Najgori, ima ih dosta na koje bih mogao da pomislim! Na terenu verovatno Nani. Bilo je frustrirajuće igrati sa njim - zaključio je Runi.

