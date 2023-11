"OLAJINKA JE MOGAO DA BUDE NOVI PAVKOV" Grof Božović BRUTALAN: "Zvezda NEMA SISTEM, ni STARTNIH 11! Dragović zna šta priča!"

Miodrag Božović, nekadašnji trener FK Crvena zvezda, smatra da je njegov bivši klub trebalo da dobije utakmicu protiv Lajpciga (1:2) u Ligi šampiona.

Nažalost, poraz je po njemu bio neizbežan zbog toga što crveno-beli još nemaju svoj sistem igre, što trener Barak Bahar luta kada je u pitanju postava i što se nervoza uvukla u redove šestostrukog uzastopnog prvaka Srbije.

Kako ste videli utakmicu protiv Lajpciga?

- Prvo poluvreme bilo je očajno! Može se reći katastrofalno! Pogrešan sastav bio je na terenu, nisam video ni u kojem sistemu. Izašli smo praktično bez špica, a igramo na Marakani, u meču koji treba da dobijemo. Igramo na kontru, a pričamo da igramo presing... Mnogo je bilo kontardiktornosti. Lajpcig je na papiru skuplji, jači i bolji. Sve to znamo. Ali, na Marakani su padale mnogo kvalitetnije i ozbiljnije ekipe. Čemu strah? Daj da napravimo nešto - priča za Kurir Miodrag Božović i nastavlja:

- Razumem da dolazi do smene generacija, formira se novi tim, nova Zvezda, ali ne može trener pred svaku utakmicu da izvodi drugi sastav. To je nemoguće. Mora da se opredeli za onih 11 koje će da forsira, da ih uigra i da ima određene izmene.

Kako ste videli strance?

- Olajinka izgleda najdinamičnije! Najviše je zainteresovan za igru od svih stranaca, od ovih novih koji su došli ovog leta. Ulaže momak mnogo energije. Nije mi jasno zašto nije počeo. Kada su me pre utakmice pitali ko bi mogao biti drugi Milan Pavkov (junak pobede nad Liverpulom sa dva gola 2018. op.a.), rekao sam Olajinka! Čudno mi je što on nema veću minutažu. Kraso nije igrao na svom mestu, kao ni Bukari. Mi nismo imali bokove u prvom poluvremenu. Možda se ja ne razumem u fudbal, ne znam.

A, vezni red. Deluje da su igrači Lajpciga "pojeli" Zvezdine. Jel bilo tako?

- Kanga je bio najbolji. Pokazao je da još nije rekao poslednju reč. Što se tiče Ivanića bio je žrtva ovog sistema u kojem se počelo. Izgledalo je 5-3-2, ali uopšte nije ličilo da se tako igra. Izgubio se Ivanić između Kange i Hvana. Mislim da je za ovu ekipu sistem 4-3-3 mnogo bolji! Hvan mnogo trči, mnogo se trudi, ali za poziciju na kojoj igra, mora da se vidi koliko je namestio i koliko je dao golova.

Odbrana Zvezde. Utisak je da bila pod konstantnim pritiskom, zar ne?

- Zvezdina odbrana počinje od napada! To je ključ! Nije problem zadnja linija, jer Zvezda u svakoj utakmici prima golove. Čitava ekipa se ne brani kako treba. Desi se Rodiću onakva greška... Kiks, okliznuo se. Nisam pristalica da pljujem igrače i nikada to neću da radim. Došla mu je utakmica gde nije bio u svom elementu. Objektivno Zvezda kreće u presing koji nije ubedljiv, igrači na sredini vrlo lako ispadaju i onda odbrana trpi veliki pritisak.

Da li je drugo poluvreme bilo bolje?

- Ulaskom Olajinke prodisali smo. I Endijaj je doneo mnogo dobrog Zvezdi. Sa njim je sve izgledalo mnogo bolje. On nije tip napadača koji će se dopasti publici, ali je čovek koji se stalno bori i čuva lopte. Opet, teško daje golove i nema najbolju tehniku. Ali, činjenica je da je baš Endijaj u drugom poluvremenu prebacio Zvezdine linije bliže golu Lajpciga.

Gde je bila šansa Crvene zvezde, u stvari da li ju je uopšte i imala?

- Šansa je bila ne primiti gol onako brzo. Da je vreme više odmicalo Zvezda bi imala više samopouzdanja. Kad se onako otvori utakmica u 8. minutu, sve pada u vodu. Moralo se izdržati mnogo duže bez pogotka. To bi onda bila druga priča.

Kapiten Aleksandar Dragović bio je kritičan i prema sebi i ekipi posle utakmice. Jeste li videli izjavu?

- Verovatno je u pravu. Jedan je od najboljih i najiskusnijih u timu, Dragović mnogo znači za ovaj tim Zvezde. To što je rekao kao vrlo iskusan igrač, zna o čemu priča. Ima mnogo utakmica iza sebe, u najjačim ligama. On kao komandant odbrane najbolje vidi i oseća koji su problemi. Sigurno je imao razloga da sve to kaže.

Da ste na mestu Baraka Bahara šta biste uradili?

- Ne znam! Nisam na njegovom mestu! Kad čovek nema informacije iznutra, teško je govoriti bilo šta. Iskreno kažem. Celu situaciju najbolje vide oni koji su unutra. Mislim tu na trenera, najviše. Vratio bih se opet na sistem. Meni je neverovatno da se toliko luta u tom segmentu, kao i sa sastavom. Niko ne zna kojih je to prvih 11. A, kod Lajpciga se zna. Evo za primer. Nema Olma, ne igra, povređen je, ali je standardan. Zna mu se zamena. Simons je standardan, Openda takođe, Raum, Henriks, Šlager kao zadnji vezni... U Zvezdi sem Dragovića i golmana Glazera nema standardnih igrača.

Gde se najviše greši?

- Mislim da je potez sa Srđanom Mijailovićem na desnom beku katastrofa! Mićko je pošten momak koji pokušava da pruži maksimum na toj pozicji, ali ne ide. Najpoštenije bi bilo da kaže šefu da on to ne može da igra.

Kako Zvezda može da izađe iz krize?

- Lako! Fudbal je čudo. Zvezda sa dva vezana trijumfa u Superligi i pobedom nad Jang Bojsom izlazi iz krize, ako uopšte sve ovo što gledamo možemo da nazovemo krizom.

Može li Zvezda da pobedi u Švajcarskoj?

- Ako bude igrala kao prvo poluvreme protiv Lajpciga, onda ne! Kako da igra, pitate me? Ne mogu ja to da govorim. Dogovoriće se oni. Sigurno je da mora doći do stabilizacije sastava. Da igrači znaju ko je starter, a ko rezerva. To što se priča o rotaciji, da vam iskreno kažem - rotira samo onaj koji nema dobru ekipu.

Zvezda posrće i u Superligi. Koliko je problem šest bodova minusa u odnosu na Partizan?

- Ništa strašno! To je sve vrlo dostižno. Partizanu sledi serija težih utakmica, idu mu TSC i Čukarički, imaće i derbi sa Crvenom zvezdom. Objektivno Zvezda je jača i kvalitetnija, mada nikada ne treba potcenjivati Partizan. Ove pobede u nizu stvaraju samopouzdanje na kojem se igra mnogo bolje. Meni se ne dopada kako igra Partizana. Gledam sve utakmice... Provukli su se u Novom Pazaru, nisu zaslužili da dobiju. Nisu ubedljivi kao što pokazuje tabela. Ne igraju dobro, stvarno.

Kako vidite odnos navijača sa igračima i trenerom Baharom?

- Navijanje je bilo neverovatno protiv Lajpciga, koreografija fenomenalna. To što su pričali sa igračima, ne znam koliko je to dobro. To je dodatni pritisak na fudbalere. Objektivno treba razgovarati sa trenerom, ne sa igračima. Trener je trebalo da izađe pred navijače i objasni im šta misli. Nije to ništa strašno. Igrače ne treba dirati, to je moje mišljenje. Bez obzira što navijači misle da je to bio običan i kontruktivan razgovor to svakako deluje na igrače. Nekoga bude baš briga, neko bude još gori, neko se uplaši, retko ko bude bolji... Videlo se protiv Lajpciga. Ne verujem da neki igrač koji nosi Zvezdin dres izađe na teren bez motiva i želje. Pitanje je koliko on u tom trenutku može da pruži - zaključio je Miodrag Božović.

