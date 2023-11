TRENER JUNAJTEDA BESAN I RAZOČARAN: Prihvatam ponekad i pogrešne odluke, ali OVO NEMA VEZE SA FUDBALOM!

U izuzetno uzbudljivom meču četvrtog kola grupne faze Lige šampiona fudbaleri Kopenhagena posle preokreta savladali su Mančester junajted rezultatom 4:3.

Junajted je poveo sa 2:0, međutim, ostao je sa igračem manje u 42. minutu nakon isključenja Markusa Rašvorda, što je domaćin iskoristio i sa dva ekspresna gola u finišu poluvremena stigao do izjednačenja.

U nastavku meča Junajted je uspeo ponovo da dođe do prednosti, ali Danci su do kraja meča postigli dva gola i stigli do pobede.

Nakon meča trener gostiju Erik ten Hag opleo je žestoko po sudijama.

"Crveni karton je promenio sve. Ako se zaustavi slika tog događaja sve izgleda mnogo gore nego što je bilo, a nakon to je gledanje trajalo čitavu večnost, odlučili su da pokažu crveni karton", kaže Holanđanin koji smatra da je odluka bila prestroga.

On je istakao da je drugi penal takođe bio diskutabilan.

"Drugi penal je bio prestrogo dosuđen. Lopta je bila na ruci, ali ruka je bila u tako normalnom položaju. To su u četiri utakmice četiri penala protiv nas, a ja kažem da su tri vrlo diskutabilna. Razočaran sam takvim odlukama. Igra nikad nije zamišljena da bude ovakva. Ovo nema veze sa fudbalom. Odluke se moraju donositi i mogu da prihvatim da su ponekad pogrešne, ali tri takve odluke..." razočaran je Ten Hag.

Kurir sport

