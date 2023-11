SUROVA OSVETA - IBRA JE 5 GODINA ČEKAO DA GA POŠALJE U BOLNICU! Slavnog asa patosirao KRVNIČKIM udarcem, Stanković ostao u ŠOKU

Na današnji dan pre tačno 13 godina odigran je čuveni milanski derbi u kom je proslavljeni švedski golgeter Zlatan Ibrahimović brutalnim udarcem nokautirao čuvenog defanzivca Intera Marka Materacija.

Davne 2005. godine, kada je Zlatan nastupao za Juventus, Materaci mu je "stao na žulj" i ovaj mu to nikada nije zaboravio...

"U to vreme sam igrao u Juventusu. Utakmica je bila protiv Intera. Marko Materaci je startovao na mene kao ubica i povredio me. On je snažan fudbaler i to je okej. Međutim, imate dve vrste čvrstih igrača. Jedna je kao Paolo Maldini, a druga kao Materaci. Uvek je išao sa namerom da me povredi", otkrio je svojevremeno u jednom intervjuu Ibrahimović.

Nikada nije oprostio Italijanu, strpljivo je čekao priliku da se osveti i pet godina kasnije nokautirao ga je na meču i poslao u bolnicu.

Nakon odlaska iz Juventusa prešao je baš u redove Intera, gde su bili saigrači, a onda je usledila selidba u Barselonu, pa dolazak u Milan gde je konačno dobio priliku da se osveti. Bio je to prvi milanski derbi u sezoni 2010/2011.

Taj trenutak detaljno je opisao u svojoj knjizi "Adrenalin".

"Na početku drugog dela meča, eto trenutka koji sam čekao pet godina. Lopta je bila tačno između mene i Materacija. Znam da će on startovati tako da me povredi, ali ne zna da ja njega želim da povredim još više, jer se moj bes mutirao svih ovih godina. U idealnoj je poziciji da sve izgleda kao borba za loptu. On ulazi klizeći sa obe noge, ja skačem da bih izbegao udarac, da sam i ja uleteo sa obe noge, obojica bi imali po 50 odsto šanse, ili bi on udario mene ili ja njega, ali ja skačem, skupljam kolena dok on klizi ispod mene i laktom ga udaram u glavu. Čujem zvuk tupog udara i njegov bolan jauk: 'Ah...'", opisao je start Ibrahimović.

"Mogao sam da se valjam po terenu i pravim da sam i ja primio udarac, ali mirno ustajem i odlazim. On ostaje na zemlji nakon čega ga odvode u bolnicu na preglede. Znam da sam ga dobro udario u slepočnicu", dodao je Zlatan.

Ibrahimović je otkrio da je Dejan Stanković bio u potpunom šoku.

"Dejan Stanković, koji mi je prijatelj, došao je da me pita: Zašto si to uradio, Zlatane?, a ja sam mu odgovorio: 'Zato što sam čekao pet godina. Zaboravi Dejane. Odlazi'", otkirio je Ibra.

