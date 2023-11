OD 1. JANUARA SAM SLOBODAN AGENT! Piksi još nije pričao sa FSS o novom ugovoru! Ima automatsko produženje, ali...

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, govorio je o svom statusu na toj poziciji.

On je na konferenciji za medije uoči okupljanja nacionalnog tima poručio da veruje da će voditi Orlove na Evropskom prvenstvu 2024. godine.

- Nema potrebe niko da se boji, moj ugovor traje do 31. decembra. U slučaju da se kvalifikujemo na Evropsko prvenstvo, on se automatski produžuje i traje do kraja takmičenja. Nisam ni sa kim u Savezu pričao u vezi toga, nije momenat za to. Ne treba niko da brine zbog mog statusa, biću selektor, nastavljam da radim svoj posao i verujem da ću Srbiju voditi na Evropskom prvenstvu - rekao je Stojković.

foto: Zorana Jevtić

Međutim, Piksi je poručio i da će, prema pravilima, od prvog dana 2024. godine moći da razgovara sa onima koji su zainteresovani za njegov rad.

- E sad, ima i druga strana. Ja sam od prvog januara slobodan agent i prema FIFA pravilima imam pravo da pregovaram sa drugim stranama. Šest meseci pre isteka slobodni ste da razgovarate sa bilo kim ko je zainteresovan. Ne kažem da ću razgovarati... - dodao je Stojković.

Piksi je postao selektor reprezentacije Srbije u martu 2021. godine, nekoliko meseci nakon što je sa te funkcije smenjen Ljubiša Tumbaković.

Stojković je Srbiju odveo na Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, a na odličnom je putu da sa Orlovima ode i na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj.

Kurir sport