PA, OVO JE POTPUNI HIT: Da li znate koliko klubova u Superligi Srbije je vodio Nenad Lalatović?

Nenad Lalatović pravi je fudbalski vagabundo. Čovek o čijem bi životu već sada mogao da se snimi film.

foto: Starsport

Nedavno je preuzeo ekipu Spartaka iz Subotice, što će popularnom Lalatu biti deseti klub koji će voditi u Superligi. Redak jubilej u srpskom elitnom fudbalu. Ukupno, radio je Nenad Lalatović u 14 klubova dosadašnje karijere.

Počeo je sa 34 godine u nižim rangovima vodeći Srem iz Sremske Mitrovice i Proleter iz Novog Sada. Nenad Lalatović kao šef struke radio je u Voždovcu, Napretku, Crvenoj zvezdi, Borcu iz Čačka, Vojvodini, Čukaričkom, niškom i kragujevačkom Radničkom, Mladosti GAT.

I to svega sa 45 godina, koliko ih sada ima. Autoru ovih redova u jednom razgovoru rekao je da nema problem da vodi bilo koji klub u Srbiji, sem jednog - Partizana. I to ne zato što ima nešto protiv crno-belih, već da bi protivprirodno bilo da Nenad Lalatović kao čovek, koji je od detinjstva do prvog tima bio u Crvenoj zvezdi, sada u zrelim godinama pređe na drugu stranu.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Nenad Lalatović osvojio je jedan trofej u Srbiji kao trener, Kup sa Vojvodinom 2020. kada je njegov tim posle penala bio bolji od Partizana (2:2, 4:2). Imao je nesreću da Crvenu zvezdu preuzme na početku svoje trenerske karijere 2014. i da dobije nekonkurentan tim koji zbog tadašnje besparice nije mogao da se ravnopravno nosi sa Partizanom. Radio je i kao trener mlade reprezentacije Srbije, imao dve kratke epizode u inostranstvu, u Saudijskoj Arabiji i Ukrajini.

Od srpskih trenera koji su vodili veliki broj klubova u elitnom rangu valja pomenuti Milorada Kosanovića (8), Branka Sosu Babića (8), Dragoljuba Bekvalca (8), Miloljuba Ostojića (8), pokojnog Milana Živadinovića (8)...

U bivšoj SFR Jugoslaviji bilo je nekoliko fudbalskih trenera koji su menjali veliki broj klubova. Valja pomenuti Josipa Miću Duvančića, nekadašnjeg trenera Partizana i splitskog Hajduka, koji je ukupno vodio osam jugoslovenskih klubova. Sličan njemu bio je i Vukašin Višnjevac koji je u tadašnjoj ligi bio trener šest različitih ekipa ili Ljupko Petrović sa pet timova.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Apsolutna legenda trenerskog poziva u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji bio je Nišlija Zoran Čolaković. Kako je sam jednom rekao, bez prekida je radio od 1973. do 2006. godine, ukupno 33 godine, u različitim rangovima. Od elitnog, do nekog provincijskog. Pet puta je sedao na klupu voljenog Radničkog iz Niša.

Kurir sport/A. Radonić

