ŠOKANTAN DIVLJAČKI ISPAD ZVEZDE PANCERA! Istog momenta dobio je DIREKTAN CRVENI: Pogledajte SKANDALOZAN POTEZ frustriranog Nemca!

Prijateljsku utakmicu između Nemačke i Austrije obeležio je sraman ispad velike zvezde Pancera - Leroja Sanea.

U 48. minutu meča meča, pri vođstvu Austrije 1:0, Sane je zbog jednog divljačkog poteza dobio direktan crveni karton.

Isfrustrirani as Nemačke je najpre grubim prekršajem s leđa zaustavio Filipa Mvenea. Austrijanac je ustao i ljutito mu nešto dobacio, a sramni Sane ga je udario rukama po licu.

Nakon meča Sane je uputio izvinjenje svim za svoje ponašanje.

"Nije bilo ništa lično protiv Filipa. Na kraju krajeva, on nije kriv. On je fauliran. Bio sam besan zbog svoje igre. Uprkos svim emocijama i ambicijama, to mi se nije smelo desiti, pogotovo u situaciji u kojoj smo bili", rekao je Sane nakon meča.

Incident je prokomentarisao i sam Mvene.

"Bili su samo frustrirani jer im nije išlo. On je izgubio živce, mislim da je crveni karton bio opravdan", kaže Austrijanac i otkriva šta se desilo:

"Pre toga je nepotrebno rušio ljude. Onda je naleteo i na mene. Pitao sam ga šta mu je. Onda se potpuno prepao i ošamario me. Nisam očekivao da će tako reagovati. Ali živci su im malo istrošeni."

Nemačka je na kraju izgubila rezultatom 2:0 i to je bio njihov drugi uzastopni poraz u prijateljskim mečevima.

Kurir sport

03:35 Tadić Srbija Bugarska Leskovac