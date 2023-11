"ZVAO JE PARTIZAN, ALI I REPREZENTACIJA" U Humskoj ga TRAŽILI, on ide ka TITULI u Rusiji! Otkrio zbog ČEGA se NIJE VRATIO u Srbiju

Legenda Partizana, Vladimir Ivić, posle odlične igračke karijere nastavio je u istom ritmu i u trenerskim vodama. Čak je Ivić, može se reći, kao trener već krenuo da gazi ka daleko većim uspesima nego kao igrač, te u svojoj kolekciji ima četiri trofeja - dve titule u Izraelu sa Makabijem iz Tel Aviva, Superkup pomenute zemlje sa istim klubom i Kup Grčke sa PAOK-om.

Ako se po jutru dan poznaje, srpski trener mogao bi do titule i u Rusiji jer je trenutno sa Krasnodarom hit tamošnjeg šampionata i na polovini takmičenja nalazi se na prvom mestu sa dva boda više od Zenita.

Vladimir Ivić dao je opširan intervju za portal "Soccersportal.rs" u kom se dotakao brojnih zanimljivih tema. Navijače Partizana definitivno najviše zanima - da li legenda kluba prati rezultate tima iz Humske i da li ima u planu da u budućnosti sedne na klupu crno-belih?

- Imao sam ja kontakte i sa Partizanom i sa reprezentacijom, ali sam se na kraju odlučio da ostanem van Srbije iz svojih privatnih razloga. Pratim srpski fudbal, verujem u njega, u ligu, u reprezentaciju. Nikad ne znaš šta može da se dogodi. Ne mogu sada da kažem ni da hoću preuzeti Partizan, ni da neću. Ne bih sada ulazio u neke detalje što se tiče toga. Ovo je pitanje na koje ne mogu da ponudim konkretan odgovor - rekao je Ivić za "Soccersportal.rs", pa se dotakao i čuvenog veznog reda Partizana u kom su pored njega igrali još i Saša Ilić, Igor Duljaj i Goran Trobok.

- To je bilo pre nekih 25 godina. Lepe uspomene, kada se ovako prisetim toga. U Partizanu sam imao neke odlične rezultate. Imao sam jednog fenomenalnog trenera Ljubišu Tumbakovića. On je u tom momentu bio iznad svih ostalih trenera. Unapredio nas je. Sve te igrače koje ste pomenuli pamtim, lepa su to sećanja, a eto, većina njih su sada treneri.

Dotakao se potom i Igora Duljaja i njegovog učinka u Partizanu:

- Zadovoljan sam. Prvi je. Napravio je dobre rezultate, a ja mu želim svu sreću ovog sveta. Nadam se da će posle duže vremena vratiti Partizan tamo gde mu je mesto - istakao je Ivić za "Soccersportal.rs", a zatim se osvrnuo i na uspehe Dragana Stojkovića Piksija na klupi reprezentacije:

- Pratim reprezentaciju. Radujem se svakom njenom uspehu. Važno je da naglasim da je uspeh reprezentacije uspeh svih nas koji živimo od fudbala. Jako je važno što smo otišli na Evropsko prvenstvo. Imamo trenutno jednu od najboljih generacija u poslednjem veku. E, sad, taj balans… Treba ekipno da se pripreme na najbolji mogući način, kako bi taj neki sistem izvukao maksimum iz njih. Rekao sam ovo i pre Svetskog prvenstva: Najveći problem za reprezentaciju je taj period kada se ode na prvenstvo. Skoro svi naši igrači iz reprezentacije igraju u vrhunskim klubovima. Dakle, dolaze spremni.

Govorio je i o pojedincima u reprezentaciji.

- Ali, kažem, mnogo je važno kako se radi na tim pripremama pred samo veliko takmičenje, jer od toga praktično zavisi sve. Pomenuću par igrača. Dušan Tadić, intelektualac, individualac, igrač kakvog, iskren da budem, ne pamtim. Sećate li se samo one večeri u Ligi šampiona protiv Reala? Mitrović je među deset najboljih napadača u Evropi. Vlahović je fantastičan. Ima sve predispozicije i nije slučajno u jednom od najboljih klubova. Imamo Sergeja Milinković-Savića. Zna da postigne gol, da asistira, da donese dodatnu finesu u igri. Imamo na svakoj poziciji kvalitetne igrače. Naravno, ova grupa u kojoj smo se nalazili jeste bila jedna od lakših, ali mora nekad i sreća da te pogleda - kaže Vladimir Ivić.

U Krasnodar je Ivić stigao za vreme rata. Ipak, kaže da se nije dvoumio oko preuzimanja kluba.

- Prethodno sam bio u Izraelu. Na stranu ovo što se tamo sad događa, tamo su i ranije odnosi bili jako zategnuti, svašta se tu dešavalo. Rusija je svakako bila novi izazov za mene, ali ako pitate zbog te vojne operacije na prostoru Ukrajine, nije mi to predstavljalo neki veliki problem. Radim u fudbalu, u sportu, radim svoj posao na najbolji mogući način. Situacija u celoj Rusiji je sasvim normalna, mi stalno putujemo. Sve osim aerodroma funkcioniše u najboljem redu. Nisam video da bi to mogao da bude problem - kaže Vladimir Ivić.

Govorio je i o periodu provedenom u Engleskoj gde je sedeo na klupi Votforda i o želji navijača ovog tima da ponovo vide Ivića:

- Iskren da budem, prvi put sada dobijam tu informaciju, jer logično, ne koristim društvene mreže. Ja sam se jako razmišljao i prvi put da li da prihvatim taj poziv. Znao sam kako klub funkcioniše, vlasnik je imao još dva kluba u drugim zemljama. Ali, bilo mi je jasno koliko je teško otići u Englesku da radiš kao trener, posebno ako si Srbin. Tako da, prihvatio sam tu ponudu - otkrio je Ivić za "Soccersportal.rs", pa u dahu nastavio:

- Ali, jako je teško raditi u tom klubu, ja sam otkaz dobio u decembru 2020. Oni su tri godine kasnije promenili još desetak trenera. To je filozofija gazde. To neko može da prihvati, a neko ne. Mogu da kažem da je bilo dobro iskustvo. Da li bih se vraćao u Englesku? Ako bi se pojavila neka dobra ponuda, što da ne, ali u Votford - nikako.

Zatim se dotakao i sukoba sa Trojem Dinijem koji ga je u jednoj emisiji žestoko napao.

- A, dobro. On je bio stvarno dobar i kvalitetan napadač za Čempionšip. Umeo je u 16 metara, imao je dobru tehniku. Međutim, ja prvenstveno gledam na tim. Moja želja je da tim napravi dobar rezultat. Nikad nisam imao probleme sa igračima, jer uvek imam neke zahteve koje postavim pred njih odmah na početku. To je funkcionisalo skoro u svim klubovima u kojima sam do sada radio. I dan-danas funkcioniše.

- Uvek treba da postoji poštovanje s obe strane, a na kraju krajeva, trener je taj koji određuje ko će da igra, a ko neće. Verujem da je kod Dinija proradio ego. Čovek je imao 106 kilograma, a hteo je da igra. Ja sam ga stavio na klupu tokom nekih mečeva koje je on smatrao da treba da igra. Posle mog odlaska on se izjasnio, ali to je na njemu. Mene te stvari ne dotiču. Svako može da se izrazi kako hoće. Znam kakav je moj odnos s igračima, tako da ne bih nešto širio priču o ovome. Kažem, pretpostavljam da je razlog bio taj što sam ga “sklonio” iz prve postave.

- Pa, kritiku dobijam i ja kao trener. To je normalno u našem poslu. Ja sam trener koji kad pravi analizu utakmice kaže sve u lice što misli. Ta kritika nije da bih ja nekog omalovažio, već da se neke greške ne bi ponavljale. To su neki principi koje ja koristim. Svako je drugačiji, svako ima neku svoju viziju. Kako stariš, dobijaš iskustvo, pa shvatiš da su neke stvari koje si radio bile greške. Takav je naš posao. Što se tiče njega, da li je mogao da iznese kritiku, ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali možda je i to u pitanju. Ko zna…

Vladimir Ivić govorio je i o fudbalu u Rusiji, privatnom životu i mnogim zanimljivim temama, a kompletan intervju možete pronaći na portalu "Soccersportal.rs"

