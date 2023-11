VAŽNE INFORMACIJE ZA DELIJE! Navijačke šetnje su ZABRANJENE u Bernu, pristalice Zvezde moraće strogo da poštuju OVA PRAVLILA!

Fudbaleri Crvene zvezde sastaće se sa Jang Bojsom u Bernu, sutra od 21.00 čas u Ligi šampiona.

S obzirom na to da veliko interesovanje vlada za duel petog kola elitnog UEFA takmičenja, veoma je bitno da navijači koji će crveno-bele bodriti u Bernu ispoštuju sve instrukcije.

FK Crvena zvezda baš zbog toga želi da informiše svoje navijače, vezano za ponašanje i organizovan dolazak na utakmicu.

Uprava grada Berna i Kantonalna policija Berna žele dobrodošlicu navijačima Crvene zvezde i ujedno žele da ih informišu o sledećem:

Tačka okupljanja Delija u centru grada Berna je "Kornhaus and Schmiedenplatz", gde se nalazi dosta restorana i barova.

Za navijače koji dolaze autobusom ili minibusom, kantonalna policija će obavestiti vozače o tačnoj lokaciji parkiranja, koja se nalazi u blizini stadiona. Navijačke šetnje su generalno zabranjene u gradu Bernu. Zabranjeni su svaki oblici političkih poruka i/ili podsticanja na nasilje prikazanih/štampanih/nacrtanih, itd. na transparentima, zastavama, odeći itd. i nacionalnim zastavama zemalja osim onih čiji klubovi učestvuju u utakmici. Dolazak i odlazak vozom Zvanična železnička stanica za meč je Bern-Vankdorf, koja se nalazi se u blizini stadiona. Stanicu Bern-Vankdorf redovno opslužuju vozovi sa glavne stanice u Bernu. Dolazak i odlazak automobilima Molimo navijače FK Crvena zvezda koji dolaze automobilima da koriste samo obeležena parking mesta. Molimo Vas da pratite putokaze i uputstva saobraćajnih službenika. Broj parking mesta je ograničen, a policija preporučuje korišćenje javnog prevoza za putovanje od centra grada do stadiona i to sledećim linijama gradskog prevoza: - Autobus br. 20 do stanice Wyler - Više vozova od glavne železničke stanice u Bernu do stanice Bern-Wankdorf (S-Banh / S1,S2,S3,S4,S44) U blizini stadiona postoji parking isključivo za autobuse i minibuseve. Dolazak do gostujućeg sektora je kroz ulicu Sempachstrasse sa severne strane, a ulazi na stadion su B12-B15. Kapije stadiona se otvaraju u 19 časova i molimo sve da dođu do ulaza na vreme, kako bi do početka utakmice svi ušli na stadion. Ukoliko vam u bilo kom trenutku zatreba bilo kakva pomoć ili imate pitanje uniformisani službenici iz Dijalog grupe kantonalne policije Bern (biće prepoznatljivi po neonsko narandžastim prslucima) i kontakt osoba za navijače (u neonsko plavom prsluku) rado će vam pružiti informacije i podršku.

Kurir sport