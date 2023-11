ON DOBRO ZNA KAKO TREBA PROTIV JANG BOJSA! Srbin ima vredne savete za crveno-bele pred sutrašnji meč: "Zvezdi je neophodno da..."

Cela sezona, koja je među zaljubljenicima u crveno-bele boje počela sa neprepoznatljivom dozom euforije, a potom se u kratkom vremenskom intervalu kamuflirala u noćnu moru, staje u nešto više od 90 minuta. Toliko vremena na raspolaganju ima srpski šampion da novim preokretom vrati nadu svojim pristalicama, čitave reke ljudi “pozove” na tribine i san o evropskom proleću pretvori u javu.

Crvena zvezda u utorak, u terminu od 21 čas, gostuje ekipi Jang Bojsa. Treći put u istoriji ekspedicija iz Ljutice Bogdana stiže u švajcarsku prestonicu na megdan tamošnjem prvaku. Na “Marakani” je čitava slika o ovosezonskim poduhvatima ulepšana pobedom nad Vojvodinom tokom vikenda i utiskom da je nakon kiksa večitog rivala bodovni zaostatak istopljen na dostižnih -3, ali glavna borba tek sledi.

U “istom sosu” nalazi se i Zvezdin rival, sa kojim je tradicionalno vodila velike bitke, ali i iz njih izlazila kao pobednik. “Mladi momci” su poraženi sa ubedljivih 3:1 od Ciriha, u tamošnjem derbiju, te sada pored komplikovane situacije u grupnoj fazi Lige šampiona kaskaju u domaćem šampionatu za direktnim konkurentom za osvajanje trona.

Jednu od vodećih uloga u sastavu koji je u subotu Jang Bojs bacio na kolena, odigrao je desni bek Ciriha – Nikola Boranijašević. Srbin, standardni član startne postave velikana iz Švajcarske, godinama unazad zna recept za osvajanje plena u nadmetanju sa žuto-crnima.

“Generalno je veoma teško igrati protiv njih, ali potpuno su drugačija ekipa na domaćem i gostujućem terenu. Velika je razlika u podlozi. U Bernu igraju na veštačkoj travi, gde lopta ide toliko brzo da jednostavno nema prostora ni za minimalnu grešku. Mi smo uspeli da primenimo dogovor iz svlačionice i pobedimo. Visok presing od prve sekunde je urodio plodom. Nisu izdržali pritisak. Pogrešili su, a mi smo to kaznili već u 6. minutu meča. Dva gola smo postigli zahvaljujući presingu. Potom smo propustili nekoliko sjajnih šansi u tranziciji, da bi u poslednjem minutu postigli treći pogodak”, kazao je odani vojnik Ciriha na startu razgovora za Meridian sport i dodao:

“Bili smo bolji u tzv. drugim loptama. Radi se o situaciji gde “ukradeš” loptu, preuzmeš posed, a onda naredni pas bude dovoljno kvalitetan. U prostor, u noge, nije važno. Bitno je da bude brzo, spretno i precizno. Pas u dubinu je odličan mehanizam protiv njih. Crvena zvezda bi mogla da iskoristi činjenicu da povremeno izgledaju klimavo u odbrani. Imaju ozbiljan problem prilikom početka napada i njegove organizacije. Ubacivanje lopte u igru im predstavlja poteškoće. Možda poraz od nas pozitivno deluje na njihov tim, ali Zvezda ima mnogo svojih aduta. Pretpostavljam da će kao i prilikom prethodnog dolaska u Bern gosti imati podršku velikog broja naviača. To je pravi vetar u leđa i gotovo da se osećaju kao domaći tim”.

Boranijašević je dobro upoznat sa vrlinama i manama Zvezdinog rivala, čije karakteristike do detalja studira i proučava godinama unazad.

“Elija je definitvno udarna snaga tima. Na njega posebno mora da se obrati pažnja. On je kvalitet demonstrirao i protiv Mančester sitija. Njegove kretnje i utrčavanja je neophodno pomno pratiti. Uvek je spreman da se otvori. Vole oni da igraju i hoće, ali dobar deo igre se zasniva na dugim loptama za Eliju i Nsamea. Na njihovu snagu i brzinu dodajte veštačku travu i to postaje duplo teži posao za defanzivce. Tu je i Ugrinić koji je na Marakani pokazao koliko je opasan. Lako je tada umakao odbrani, a onda i postigao pogodak. Zvezda u Beogradu nije imala dovoljan nivo agresivnosti, a tu je na delo isplivala i loša komunikacija. Sutra moraju mnogo obazrivije”, istakao je bivši igrač Napretka i Borca, pa nastavio u istom dahu:

“Zvezda može da pobedi u Bernu! Ipak, moraju mnogo više da pruže od onog u Beogradu. To neće biti dovoljno. Ništa ne znači kvalitet na papiru, ako se to ne vidi na terenu. Upravo je teren merilo svega. Crveno-belima je neophodno da u svaki duel ulaze sa 100 odsto želje i snage. Samo konkretnim i brzim napadima mogu da slome otpor rivala. Fokus i istrajnost u ideji i realizaciji igraju bitnu ulogu. Nema prostora za greške u defanzivi. Imaju svoju šemu igre i ako im daš malo prostora u problemu si”.

“Dugo nisam u Srbiji, ne gledam baš svaku utakmicu. Pritom, igrač sam, pa ne mogu toliko da sudim o treneru. Smatram da je Barak Bahar odličan stručnjak, jer sigurno rezultati iz Izraela nisu slučajni. Svi znaju šta je napravio sa Makabijem. Njegovim dolaskom promenio se kostur tima. Otišao je veliki broj igrača, dok su pojedinci iz startne postave pali u drugi plan. Stiglo je mnogo novajlija. Sve to treba uklopiti. Potrebno je vreme. Treba prihvatiti tu činjenicu. Postoji veliki pritisak, ali to je normalno kada si u Zvezdi. Svi od tebe očekuju pobede i titule. Strpljenje je neophodno. Dobro je i ovako, ali mogla bi Zvezda i bolje. Bez obzira na mnogobrojne promene. Mi smo se našli prošle godine u sličnom problemu. Osvojili smo titulu pre dve sezone, a onda je usledilo građenje novog tima. Novi trener, novi igrači, novi problemi… Grčevito smo se borili za opstanak. Na polusezoni smo imali samo devet bodova, ali eto, u klubu su verovali u projekat i sada smo lideri u prvenstvu”.

Superliga Švajcarske donosi posebnu neizvesnost. Razlika između lidera na tabeli Ciriha i četvrtoplasiranog Sent Galena iznosi skromnih +3.

“Pre dve godine smo uspeli u nameri da ih skinemo sa trona. Imali smo dobru bodovnu prednost. Ponovo smo ambiciozno ušli u sezonu, ali sve je neizvesno. Rano je pričati o tituli. Još uvek nije gotov ni prvi deo takmičarske godine. Važno je da naredna tri meča do pauze rešimo u našu korist, odvojimo se koliko je moguće i napravimo još jedan iskorak ka konačnom cilju”.

Pouzdano rešenje na poziciji koju Boranijašević pokriva je prava retkost širom planete. Od izuzetno bogatog “asortimana” ubrzo je došlo do prave nestašice bekova. Produkt je lako primetan – masovna promena standardnih formacija.

“Danas retko ko igra sa klasičnim bekovima. Nekada je to bilo ono čuveno… Trči do kofe i nazad. Ja sam zapravo počeo karijeru kao desno krilo, pa sam kasnije u čačanskom Borcu prekomandovan na bekovsku poziciju. To je trajalo sve do dolaska u Švajcarsku, gde sam se brzo i bez problema adaptirao na formaciju 3-5-2. Odgovara mi to. Fudbal se mnogo izmenio, nije kao ranije”, kazao je Nikola, a potom je kratko prokomentarisao konstataciju da čak i u srpskoj reprezentaciji kubure sa adekvatnim rešenjima na njegovoj poziciji:

“Naravno, voleo bih da postanem deo takve priče. Svestan sam da imam 31 godine i pitanje je da li ću nekada zaigrati za nacionalni tim. Ali, ako bi nekada došlo do poziva, vrlo rado bih se odazvao. Nastaviću da radim maksimalno predano i da pružam sve od sebe. Srećan sam u Cirihu”, poručio je Boranijašević u razgovoru za Meridian sport.

