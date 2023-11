VREME JE DA PRORADI ZVEZDINA MAŠINA! HRABRO NA JANG BOJS: Legenda Crvene zvezde tipuje na dvojicu igrača! Zna i šta je problem!

Crvena zvezda je veliki klub, bivši evropski šampion i kao takva jednostavno mora da ide na pobedu u Bernu protiv Jang Bojsa, smatra legendarni fudbaler crveno-belih Boško Đurovski. Dva tima odigraće u utorak od 21.00 čas utakmicu petog kola Lige šampiona meč koji bi pobedniku mogao da donese evropsko proleće i takmičenje u Ligi Evrope.

Boško Đurovski dres Crvene zvezde nosio je od 1978. do 1989. godine, kada je otišao u Švajcarsku, gde je u Servetu igrao od 1989. do 1995. Baš zbog toga odličan je poznavalac prilika u tamošnjem fudbalu i kompetentna ličnost da priča o predstojećem meču, jer je u dva navrata kao trener vodio crveno-bele.

- Očekujem da se konačno probudimo! Mi smo Zvezda i protiv Jang Bojsa moramo da idemo na pobedu, mada nam odgovara i nerešen ishod, jer imamo bolju gol razliku. Mislim da smo imali dovoljno vremena da spremimo, da konačno odigramo dobro. Šteta što se Piter Olajinka povredio, mogao je da bude ključni igrač u ovoj utakmici. Mnogo mi se sviđa - rekao je za Kurir Boško Đurovski i nastavio:

- Što se tiče odnosa Zvezde i Jang Bojsa, ekipe su ujednačene. Pratim švajcarski fudbal, igrao sam tamo. Imam dosta kolega, neki od njih su i u Jang Bojsu. Znam da oni ekipu grade godinama. Po sezoni dovode dva do tri igrača, za razliku od nas koji uvek promenimo veliki broj fudbalera. Zbog toga imaju bolji balans, jer duže igraju zajedno.

Apostrofirao je Boško Đurovski još jedan važan detalj vezan za utakmicu Zvezde u Bernu.

- Hendikep za nas će biti teren. Utakmica će biti igrana na veštačkoj travi. Koliko sam video biće i kiše u utorak. Gledao sam zvezdu u Pančevu na veštaku. Nismo se snašli najbolje, lopta uvek na takvoj podlozi ima čudnu putanju i to su uslovi koji nam ne odgovaraju. Opet, to je prednost za njih.

Međutim, Đurovski koji je u dresu Crvene zvezde odigrao 237 utakmica veruje u svoj tim.

- Vreme je da proradi Zvezdina mašina! Da konačno napravimo tim, koji će u Ligi šampiona i završnici prvog dela prvenstva ući u formu i redati pobede. Mislim da je trener Barak Bahar radio na poboljšanju odbrane. Moramo da budemo čvršći i agresivniji.

Boško Đurovski smatra da Crvena zvezda pre svega moramo u Bernu da odigra pametno.

- Nadam se povoljnom rezultatu. Priželjkujem pobedu, kao i svaki zvezdaš, ali ako bude nerešeno, ne treba biti nezadovoljan. Bitno je da budemo treći i na proleće igramo Evropu. To je značajno za klub, za imidž Zvezde u Evropi. Čudna smo mi ekipa. Imamo dobre pojedince. Kad pogledam nekoliko godina unazad, kao i ovu sezonu, ostavljali smo bolji utisak na strani, nego kod kuće. I sa Sitijem smo igrali kako treba. Ova ekipa igra bolje u gostima, slobodniji smo i to mi daje za pravo da možemo da pobedimo Jang Bojs.

Taktika je nešto što bi moglo da donese prednost u sudaru dva kvalitetom izjednačena tima.

- Mislim da oni igraju sa četvoricom pozadi. I mi bismo trebalo tako da igramo. Na primer, protiv Lajpciga Jang Bojs je igrao sa petoricom pozadi, ali to neće biti slučaj protiv nas. Trebalo bi da se mi prilagodimo njima, tako da im odgovorimo. U ovom sistemu sa trojicom pozadi, čini mi se da smo ranjivi po bokovima, kao i reprezentacija Srbije. Mićko (Srđan Mijailović op.a.) kad igra po desnoj strani ne snalazi se dobro.

Jang Bojs ima snagu, ali pitaće se i Crvena zvezda.

- Oni neće previše eksperimentisati. Igraju 4-4-2, sa rombom u sredini, ali umeju da se transformišu. Mi bismo trebalo da imamo prednost po bokovima. Moraćemo da štitimo i prostor koji budu ostavljali naši bekovi. Nadam se da ćemo biti opasni iz kontri, posebno preko Bukarija. Možemo da ih ugrozimo njegovom brzinom. Voleo bih da Stefan Mitrović i Vladimir Lučić igraju na istom nivou kao Bukari. Katai je majstor, trebalo bi ga više koristiti. I važan detalj, pas Zvezdinih igrača mora da bude precizniji. Tu se mnogo grešilo, posebno u završnom pasu koji treba da donese prednost i priliku za gol.

Dva kluba odigrala su neizvesnu i uzbudljivu utakmicu u Beogradu.

- Švajcarci su bili organizovaniji. Mi smo ih nadigrali u završnici utakmice. Videlo se da ih ne hvata panika, iskusni su, ali kad budu pritisnuti, onda dolaze u problem. Mada deluju kao ekipa koja zna šta želi... Trenera Rafaela Vikija znam. Kad sam ja završavao karijeru, on je počinjao. Bio je zadnji vezni, posle štoper. To je jedan trener koji vodi brigu prvenstveno o odbrani. Biće neizvesna utakmica. Prekid bi možda mogao da odluči, mi tu možemo i moramo biti opasniji.

Đurovski zna na koga da tipuje kada su u pitanju fudbaleri Crvene zvezde.

- Mirko Ivanić me uvek prijatno iznenadi. Uvek je u top formi, a to je velika stvar. Sale Katai je naš najbolji igrač, najbolji tehničar. Osman Bukari je fenomenalan iako ga mnogi kritikuju. Sviđa mi se mnogo mali Kosta Nedeljković, on je veliki kapacitet. Žan Filip Kraso igra na momente, fali mu ritma za Ligu šampiona, ali je odličan igrač, tehničar, dobar šuter, ima magiju u nogama. Kad bi bio standardan pružao bi još više, siguran sam. Gelor Kanga je fajter i karakter, čak i kada greši, traži loptu. E, to je pobednički mentalitet! Aleksandar Dragović pravi kapiten, Zvezdino blago. Imamo kvalitet, hajde da to pretočimo u jedan dobar rezultat.

Posebne emocije vežu Boška Đurovskog za stadion u Bernu.

- Titulu prvaka Švajcarske osvojio sam sa Servetom baš na stadionu Jang Bojsa. Naravno, to je sada renoviran i sređen objekat, ali emocije ostaju. Sećam se da smo slavili sa našim trenerom Ilijom Petkovićem, našom legendom. Dobili smo 4:1 Jang Bojs, a ja sam bio igrač utakmice, iako sam igrao kao libero - prisetio se Boško Đurovski.

