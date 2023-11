ENGLESKI FUDBALER JAGELKA ZAVRŠIO KARIJERU: Ja sam super ponosan na sebe što sam igrao fudbal u 40. godini

Bivši engleski reprezentativac i fudbaler Evertona i Šefild junajteda Fil Jagelka saopštio je da je u 41. godini završio karijeru.

Jagelka je na kraju prošle sezone napustio drugoligaša Stouk, a sada je odlučio da završi 23-godišnju igračku karijeru.

On je za Šefild junajted, Everton, Derbi kaunti i Stouk odigrao 765 utakmica i postigao 43 gola.

Za reprezentaciju Engleske odigrao je 40 utakmica i postigao tri gola od 2008. do 2016. godine. Igrao je na Evropskom prvenstvu 2012. i Svetskom prvenstvu 2014. godine.

"Kao što vidite po tajmingu, pokušao sam da budem tu nešto duže i da vidim da li neko želi da mi pruži priliku da nastavim karijeru, ali nisu, i to razumem. Ja sam super ponosan na sebe što sam igrao fudbal u 40. godini", rekao je Jagelka za Skaj.

"Da mi je neko rekao kada sam imao 15 ili 16 godina, a nakon što su mi rekli da nisam dovoljno dobar, da ću u 40. postići gol, da ću igrati u 40. godini i imati karijeru kakvu sam imao, ne bih se mnogo žalio. Uspeo sam da ostanem u Engleskoj i oko reprezentacije i nekako sam stigao do 40 nastupa. Postigao sam nekoliko golova i na sreću bio kapiten ekipe. Igrati za svoju zemlju je neverovatno dostignuće i to nisam očekivao", dodao je on.

Upitan je šta sledi.

"Uvek sam govorio da će kada se povučem biti samo golf, golf, golf. Ali sada ću napraviti malu pauzu. Da li ću otići u trenere? Ne znam", naveo je Jagelka.

