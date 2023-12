"ON MOŽE DA BUDE VELIKI IGRAČ ZA NAS" Jović postigao prvenac u dresu Milana, pa ODUŠEVIO svog trenera - Pioli nahvalio Srbina

Deluje da forma Luke Jovića ide uzlaznom putanjom, kako vreme odmiče srpski nadapač beleži sve bolje partije u dresu Milana, a sinoć je stigla i nagrada u vidu prvog gola u dresu italijanskog velikana.

Naime, na utakmici protiv Frozinonea u okviru 17. kola Serije A srpski reprezentativac se upisao u strelce.

Njegov tim je pobedio rezultatom 3:1, dok je Jović postigao prvi gol na meču, it tako oduševio svog trenera.

- Ja i dalje mislim da Luka ima dosta kvaliteta. Fizički, on je mnogo bolje nego pre mesec dana ili pre 90 dana. Znali smo da ima taj čudan problem na samom startu sezone. Ali on je igrač koji ima kvalitet. Mislim da može još da poradi na intenzitetu, ali je dobro gradio loptu i kada bi se našao u kaznenom prostoru. Uveren sam da on može da bude veliki igrač za nas - rekao je Pioli.

Još jedna nagrada za sjajnu partiju Koliko je Jović odigrao dobar meč protiv Frozinonea najbolje se vidi iz izveštaja italijanske Gazete. Ovaj ugledni sportski list proglasio je Luku igračem utakmice i dodelio mu najveću ocenu u Milanu, uz još trojicu saigrača - sedam.

foto: Printscreen

Kurir sport / A.R