UŽIVO! NAPREDAK - ZVEZDA: Crveno-beli žele da upišu novu pobedu u Kruševcu, evo za kojih 11 igrača se odlučio Bahar! /SASTAVI/

Napredak danas od 15 sati u Kruševcu dočekuje Crvenu zvezdu, u sklopu 17. kola Superlige Srbije.

Uživo,

Napredak - Crvena zvezda: 15 sati

Uoči meča:

Poznati su sastavi za današnji meč: NAPREDAK: Bajić - S. Jovanović, Marinković, Đeković, Vukajlović - Jović, Krstić - Đ. Jovanović, Zličić, Ljubomirac - Stanojlović ZVEZDA: Glazer - Nedeljković - Điga, Spajić, Nikolić - Mijailović - Bukari, Hvang, Olajinka, Kraso - Mijatović

Biće ovo prva utakmica crveno-belih posle poraza od Jang Bojsa (0:2) u Ligi šampiona i oproštaja od Evrope za ovu sezonu.

- Nije lako u kontinuitetu igrati u gostima, pogotovo na terenima koji nisu u dobrom stanju, ali smo spremni, jer znamo koliko je utakmica protiv Napretka važna - rekao je Bahar na konferenciji za medije pred današnju meč.

foto: Starsport©

Govorio je Zvezdin strateg o učešću u Ligi šampiona, ali i o tome da je fokus sada u potpunosti na prvenstvu.

- Razočaran sam rezultatima, ali sam zadovoljan igrom i optimističan kada su u pitanju naredni izazovi. Izgledali smo dobro u Bernu, kao tim, i svi koji su u igri, žele najbolje. No, sutra nas očekuje sasvim drugačija utakmica, tako da će biti promena u timu. Fokus je u potpunosti na prvenstvu, jer znamo da je to navijačima najvažnije. Igrači moraju da cene sebe i svoje kvalitete, te da budu zadovoljni načinom na koji su odigrali u Bernu. Nije to rezultat ispratio, ali smo na terenu izgledali dobro. Moramo da nastavimo tako kako bi i rezultati na kraju došli. U prošlom kolu smo u važnoj utakmici pobedili Vojvodinu, a sada je na nama da nastavimo sa trijumfima.

A trener crveno-belih Barak Bahar sada ima nove muke. U Kruševac zbog bolesti neće putovati Aleksandar Katai, Aleksandar Dragović, Milan Rodić, Nikola Stamenić i Nemanja Milunović.

Kurir sport