KAKO SRBIJA MOŽE DO USPEHA NA EURU? Strogo pridržavanje ovih PET FAKTORA biće KLJUČ dobrog rezultata!

Šta je potrebno da se dogodi kako bi reprezentacija Srbije konačno zabeležila neki zapaženi rezultat na velikom takmičenju? Pokušali smo da dođemo do odgovora na to pitanje tako što smo gledali greške koje smo pravili na prethodnim Mundijalima.

Nekoliko puta smo pravili početničku grešku. Busanje u grudi i najava da idemo da pobedimo sve ispostavilo se kao loše. Dakle, prva stvar koju bismo morali da promenimo jeste pristup takmičenju, kao i vraćanje u realnost. Srbija je na Euro otišla na mala vrata. Nismo pobedili Bugarsku u dve utakmice (dva puta smo izgubili od Mađarske), a imali smo ubedljivo najlakšu grupu. Kada bismo odigrali i neki meč protiv moćne evropske selekcije, to bi bilo jako loše. Primer je duel s Belgijom, kada smo 90 minuta delovali baš tanko.

Igrački gledano, najveći problem biće naštimovati odbranu. Napad i ofanzivni deo tima gotovo da nema zamerki ni problema, ali defanziva je ogroman problem. Toliko je već priče o problemu zvanom desni bek, ali je potrebno da se ustali štoperski tandem, trio... Potenciranje na formaciji ili promeni iste je sekundarno. Ima toliko bitnijih stvari u fudbalu od formacije, posebno kada govorimo o reprezentacijama, gde su psihologija i timski duh mnogo važniji od toga da li ćemo igrati sa tri ili četiri pozadi.

ŠTA SVE MORAMO DA USVOJIMO PRED PUT U NEMAČKU?

1. Skromnost

Hajde da se manemo više velikih izjava, obećanja i reči. Nećemo biti prvaci Evrope, nećemo pobediti najbolje... Dosta smo slušali najave nečega velikog, posle čega bi kao po pravilu usledilo bolno prizemljenje. Ne želimo nikakva obećanja, od njih nemamo ama baš ništa, osim nekoliko nedelja loženja, što smo valjda prerasli.

foto: Nenad Kostić

2. Koncentracija

Borbenost nije upitna, jer zaista igrači daju sve od sebe u dresu Srbije. Međutim, nije sve u tome. Potrebno je biti maksimalno fokusiran na svaki potez na terenu. Individualne greške dolaze kao nedostatak koncentracije i ako njih smanjimo na minimum, imamo čemu da se nadamo.

3. Apsolutni mir

Hotel (trening kamp) u kom budu boravili fudbaleri potrebno je da bude potpuno izolovan, a nikako da nam se ponovi Katar, kada je do fudbalera mogao da dođe ko god je stigao. Igrači Srbije moraju da imaju apsolutni mir koji niko neće moći da remeti.

4. Vera u tim

Do toga će jako teško da se dođe, bar kada su u pitanju javnosti i navijači, koji ne gaje neko preveliko poverenje u reprezentaciju Srbije. Potpuno je jasno da se do poverenja stiže igrama i rezultatom. Zbog toga bi jedan dobar rezultat i jedna velika pobeda mogli potpuno da okrenu situaciju. Takođe, igrači moraju da veruju jedni drugima i da ih to vodi kroz takmičenje.

foto: Starsport

5. Bez skandala

Valjda smo shvatili na primeru Katara šta više ne smemo da radimo. Ako će ključni igrač pred meč godine da nam objašnjava da nije imao nekakvu aferu sa suprugom saigrača, onda je jasno da možemo da zaboravimo na uspeh. Potrebno je izbeći sve te privatne afere i stvari koje se brzinom svetlosti šire pre svega društvenim mrežama.

Detalji koji zanimaju sve navijače reprezentacije Srbije - Četiri ulaznice maksimum za kupovinu Prodaja ulaznica za Euro obavljaće se isključivo preko sajta UEFA (uefa. com/euro2024/ticketing), što znači da FSS neće prodavati karte. Distribucija karata, koje će biti isključivo u elektronskom formatu, obavljaće se preko aplikacije UEFA Tickets, koju će svaki nosilac ulaznice morati da instalira na svom telefonu. Registracija i apliciranje za ulaznice na sajtu UEFA za navijače počinje 4. decembra u 14 časova i trajaće do 12. decembra 2023. godine do 14 časova. I to je rok koji mora da se ispoštuje i ko u tom terminu ne aplicira, najverovatnije neće moći naknadno da nabavi ulaznice. U januaru 2024. godine UEFA šalje mejlove s detaljima za plaćanje. Nakon plaćanja dobija se potvrda, a ulaznice će na aplikaciju UEFA Tickets biti distribuirane u maju i junu 2024. godine. QR kod na ulaznicama će se pojaviti oko tri časa pred utakmicu. Svaki kupac ulaznica biće obavešten putem elektronske pošte da preuzme aplikaciju UEFA Tickets i prihvati uslove i odredbe pre nego što pristupi svojim ulaznicama. Apliciranje će biti moguće za sve utakmice na turniru, a preko jednog naloga moguće je aplicirati za najviše četiri ulaznice po utakmici.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir sport / M.B.

BONUS VIDEO:

00:30 Piksi na Puškaš Areni