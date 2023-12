"TO UŽASNO, UŽASNO FOLIRANJE" Penal za Siti centralna tema u Engleskoj, legende ŽESTOKO OPLELE: "Nije u redu, veoma TEATRALNO"

Utakmica između Crvene zvezde i Mančester sitija (2:3) kojom su crveno-beli okončali igranje u Ligi šampiona, bila je tema u Engleskoj.

foto: Printskrin/Instagram

Na jednoj tamošnjoj televiziji legende Premijer lige Džejmi Karager, Tjeri Anri i Majka Ričards komentarisali su penal za Siti, tačnije sporni detalja i duel između Nasera Đige i Majke Hamiltona.

Džejmi Karager, bivši as Liverpula, bio je brutalan. Jasno je pokazao da mu se sve viđeno nije svidelo, a pad Hamiltona smatra za simuliranje i varanje. Isečak svog komentara i analizu ove sporne situacije postavio je na insta stori na svom profilu, na društvenim mrežama.

Karager je pre kritika pohvalio prelep gol Hamiltona za vođstvo Sitija od 1:0 na Marakani.

- Ali postojala je jedna stvar koja mi se večeras nije svidela i on to mora da izbaci iz igre. To je užasno, užasno foliranje! To je varanje - rekao je Karager, da bi Majka Ričards pitao:

-Šta?

Usledio je odgovor.

- Evo, nije u redu. Ne, nije u redu, on ovako pada, veoma je teatralno i ne želimo da to gledamo.

Ričards, bivši igrač Sitija, bio je zbunjen, pa je pitao Karagera da li je ozbiljan.

- Naravno da sam ozbiljan! Na ovome će mi biti zahvalan za nekoliko godina.

Karager je potom nastavio:

- On se očigledno ugleda na tebe, pa šta misliš odakle mu to? Šta misliš gde je to naučio, od Majke Ričardsa?

foto: Printskrin/Instagram

Zatim je Karager sa režijom dogovorio da puste čuveni snimak „Skok u bazen“ koji je izveo upravo Majka Ričardsa, iz vremena kada je igrao za Aston Vilu.

U celoj ovoj raspravi najviše je uživao Tjeri Anri, legendarni napadač Arsenala, Barselone i Francuske. Francuz nije mogao da prestaje da se smeje što je jasno čulo na snimku.

Kurir sport

