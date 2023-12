ŽARKO LAZETIĆ PRED MEČ SA JAVOROM: "Na putu smo da i sledeće godine izborimo Evropu"

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić izjavio je danas da je njegova ekipa uradila dobre stvari u dosadašnjem delu prvenstva, i da je na dobrom putu da i sledeće godine izbori plasman u Evropu.

"Ovo što smo do sada uradili u prvenstvu je izuzetno dobro i na putu smo da i sledeće godine izborimo Evropu. Odigrali smo već 26 utakmica, a do kraja će ih biti 28. Pre svega, to je bilo mentalno naporno za igrače koji se sa takvim tempom do sada nisu sretali", izjavio je Lazetić, a preneo klub.

Fudbaleri TSC-a u ponedeljak 18. decembra od 16 časova dočekuju ekipu Javora iz Ivanjice, u 19. kolu Superlige.

"Moćna su ekipa dobra u tranzicijama, mi smo u dobrom momentu i formi i spremni smo, iako uvek ima nekih problema, bolesnih ili povređenih igrača", dodao je Lazetić.

TSC je trenutno na trećem mestu na tabeli sa 33 boda.

"Cvetinović i Đorđević sigurno neće igrati, a na lekarima je da procene za ostale. Svakako ćemo izvesti najbolji mogući tim protiv Javora i svi koji budu na terenu daće sve od sebe da pred svojom publikom pobedimo", zaključio je Lazetić.

Kurir sport