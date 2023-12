SLAVNI FUDBALER DOBIO ĆERKU SA SESTRIČINOM BIVŠE SUPRUGE: Nisam ružan, mlad sam, ona je takođe mlada

Brazilski fudbaler Hulk iza sebe ima sjajnu karijeru, a postao je poznat i po razornom šutu, jednom od najjačih u svetu fudbala.

Međutim, njegov privatni život preti da nadmaši karijeru.

Hulk je, naime, smuvao sestričinu svoje bivše supruge, a sada je sa njom dobio i dete. Brazilac je suprugu Iran upoznao dok je igrao u Japanu. Venčali su se i dobili sinove Jana i Tijaga. Brak se raspao 2019. godine, a samo nekoliko meseci kasnije stigla je vest da je u vezi sa njenom sestričinom Kamilom.

Kamila se nedavno porodila i na svet donela ćerku Zaju. Rođena je u Majamiju, pa je odmah stekla i američko državljanstvo.

"Laž i izdaja su poput noževa. Režu nam meso, teraju nas da krvarimo i da umiremo iznutra. Ali, za one koji veruju u Boga, ova smrt znači ponovno rođenje. Sa svakim razočaranjem, sa svakom otkrivenom laži se ponovo rađam jer me Isus učinio jakom. Hvala Bogu na još jednom oslobođenju", napisala je Iran na društvenim mrežama kada je za to saznala.

Hulk je u jednoj objavi objasnio da nikada nije voleo suprugu Iran i da je nije prevario dok su bili u braku.

"Sa Kamilom nisam bio dok sam bio oženjen. Muško sam, nisam bio srećan u braku, imao sam bezbroj razloga za to. Izneverila me, živela je samačkim životom i samo je htela da može da kaže da je Hulkova supruga. Do našeg braka nije došlo iz ljubavi ili strasti. Zatrudnela je i ja sam preuzeo odgovornost. Od kad smo počeli da se viđamo izdržavam i nju i njenu porodicu. Svi to znaju".

Objasnio je i kako je došlo do veze sa Kamilom.

"Nisam ružan, mlad sam, Kamila je takođe mlada. Povezali smo se, pričali smo, bili smo sami i ona i ja. Čim smo se vratili iz Kine, objavili smo da smo u vezi. Savest im je čista, ja sam miran", poručio je Hulk.

