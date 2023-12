ROĐEN U NEMAČKOJ, ZABLISTAO U DRESU SRBIJE NA EURU! Ko je Jan Karlo Simić, momak o kom Apenini bruje? "Ušao je u igru bez straha"

Velika nada srpskog fudbala Jan-Karlo Simić debitovao je na spektakularan način za ekipu Milana u Seriji A.

Mladi štoper je u 41. minutu bio strelac drugog gola za "roso-nere" protiv Monce čime je razgalio 70.000 gledalaca na San Siru. Nije se uplašio ambijenta i ukazane prilike, a potvrda toga je došla u najboljem mogućem trenutku za U19 reprezentativca Srbije.

Simić se neočekivano našao na terenu, pošto se povredio Tomazo Pobega. Ušao je u igru u 24. minutu i već 17 minuta kasnije se upisao u strelce. Mnogi ljubitelji fudbala u Srbiji ni ne znaju ko je pomenuti momak, a da bi im približili novog prvotimca Milana pozvali smo selektora U19 reprezentacije Srbije Radovana Krivokapića, koji sa Simićem sarađuje u nacionalnom timu da nam objasni njegov put i o kakvom se talentu zapravo radi.

Simić je rođen u Nemačkoj, a roditelji su mu Srbi iz Bosne i Hercegovine. U startu je igrao za mlađe kategorije Nemačke, ali je odlučio da nosi dres reprezentacije Srbije. On je bio deo generacije koja je stigla do polufinala na U17 Evropskom prvenstvu za kadete gde su izabranici Radovana Krivokapića nesrećno izgubili od Holandije na penale. Selektor kaže da Simić pre toga nije bio pozivan, ali da je na tom Euru zablistao.

- Pošto je rođen u Nemačkoj, on je u Štutgartu već igrao za starije selekcije. Zanimljivo za njega jeste to što je prvi put bio pozvan baš za Evropsko prvenstvo, nije ga bilo ranije u kvalifikacijama. Međutim, tada je zaista zablistao, odigrao je odlično i posle je redovno bio pozivan - počinje priču za Kurir Radovan Krivokapić.

foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Krivokapić kaže da je gledao utakmicu Milana za vikend i da stručni štab i igrači sa Evropskog prvenstva u Izraelu imaju grupu u kojoj se redovno čuju.

- Razmenjivali smo poruke već dve nedelje unazad i očekivao sam da debituje protiv Frozinonea, jer je on igrao standardno za Primaveru, a poslednje dve nedelja ga nije bilo u sastavu Primavere i to je meni bio znak da se očekuje da zaigra za najbolji tim. Čim je ušao u igru moji saradnici i ja smo razmenili poruke i naravno da sam gledao. Ušao je bez straha, kao da već nekoliko godina igra na tom nivou. Nije se uplašio ambijenta, imao je jednu dobru intervenciju u defanzivi, a on to voli, tako dobija samopouzdanje. Ima naviku da se priključuje napadu i svaka mu čast. Ja im svima pričam da bez obzira gde igraju da treba uvek da razmišljaju da se ponašaju odgovorno, jer predstavljaju svoju zemlju - istakao je Krivokapić.

Pitanje koje se u ovom trenutku samo nameće jeste da li bi ovaj momak u budućnosti mogao da postane jedan od nosilaca igre i A reprezentacije Srbije?

- To je najveći problem, nedavno sam bio na UEFA forumu u Sloveniji i glavna zaključak je bio da je jako bitno da mladi igrači koji još igraju za omladince dobijaju šansu da igraju i u prvom timu. Da treneri ne gledaju samo rezultat, već da pruže priliku mladim igračima i sada postoji nekoliko momaka koji već zaslužuju da budu deo i mlade i seniroske reprezentacije. To sam i njima rekao da je moj najveći uspeh da što više njih zaigra za A reprezentaciju - zaključio je Radovan Krivokapić.

foto: FSS

Simić blistao posle gola Simić je nakon meča pričao za medije i rekao je da nije čuo navijače, da se isključio i igrao samo svoju igru. - Šta sam osećao. Na terenu nisam osećao ništa, bio sam iznenađen što je lopta došla do mene. Bio sam srećan što sam pomogao timu i nastaviću da radim za sve što me čeka narednih nedelja i meseci. Zaigrati za Milan je san svakog deteta. Radio sam mnogo ovih meseci i veoma sam srećan. Pesma San Sira. Nisam čuo ništa, bio sam u nekom svom svetu - rekao je Simić po završetku utakmice.

Kurir sport / Miodrag Igrutinović

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta