DULJAJ POSLE VELIKE POBEDE PARTIZANA: Nije važno ko prvi krene, važno je ko prvi prođe kroz cilj!

Fudbaleri Partizana savladali su Crvenu zvezdu 2:1 u meču zaostalog devetog kola Superlige Srbije i zahvaljujući trijumfu u 171. večitom derbiju zauzeli prvo mesto na kraju jesenjeg dela Superlige.

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je posle pobede u "večitom" derbiju protiv Crvene zvezde, da takozvana jesenja titula ništa ne znači i da je važno da je njegova ekipa i dalje u vrhu Super lige Srbije i da se bori za evropsku kartu.

"Izuzetno važna pobeda, s obzirom na okolnosti gde smo mi u poslednjih par utakmica izgubili bodovnu razliku koju smo imali i omogućili Crvenoj zvezdi da u ovaj derbi uđe sa prednošću od dva boda. Sa te strane, oni su bili u psihološkoj prednosti tako da uopšte nije bilo lako", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

"Derbi uvek donosi mnoge stvari, nove junake. Danas moram da pohvalim mladog Stjepanovića koji je odigrao odlično, ali i da pohvalim sve aktere derbija i posebno publiku", dodao je on.

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na svom terenu ekipu Crvene zvezde sa 2:1, u utakmici odloženog devetog kola Super lige Srbije.

Crno-beli su upisali 15. pobedu od početka sezone i sa 47 bodova i kao prvi na tabeli završiće jesenji deo šampionata. Zvezda je druga sa bodom manje.

"Važna pobeda, ali nije važno ko prvi krene, važno je ko prvi prođe kroz cilj. Te priče o jesenjoj tituli mene ne dotiču, važno je da smo mi i dalje u vrhu i da se borimo za evropsku kartu, to je bio moj cilj kada sam krenuo na pripreme s Partizanom u Sloveniji", rekao je Duljaj.

On je naveo da njegovi igrači "pošteno pristupaju svojim obavezama, svom poslu", kao i da su mnogo ranije igrali sa upalom pluća, sa temperaturom, sa nekim povredama.

"Time su pokazali koliko im je stalo do kolektiva. Uvek smo imali iskren odnos, tako i kada smo dobijali i kada smo gubili bodove, uvek sam bio iskren", rekao je Duljaj.

Duljaj je rekao da nije bili neke posebne psihološke pripreme pred ovaj derbi.

"Poslušao sam starije i iskusnije ljude koji su mi rekli da nema potrebe da držim neke govore, već samo da ukažem šta traba da rade na terenu. Skinuo sam pritisak sa ekipe, nisam pričao da moraju ovo ili ono. Mislim da je to bio možda jedan od ključnih momenata, da skinem pritisak sa ekipe", kazao je trener Partizana.

Upitan koliko njemu lično znači pobeda protiv najvećeg rivala pošto su mnogi sumnjali da je pravi čovek za to mesto, Duljaj je naveo da je njegova trenerska karijera kratka i da je svaka pobeda protiv Zvezde velika.

"Klupa Partizana je teška, može mnogo da vam donese, ali može da i odnese. Legitimno je pravo kluba da traži trenera. Ja se nikad nisam obazirao na priče da li sam za Partizan ili nisam. To što je ekipa dobila Zvezdu ne znači da sam ja taj koji treba i dalje da bude u Partizanu. Prva loša utakmica i vraćamo se na ono staro", rekao je Duljaj.

foto: Stefan Stojanović

"Važno je da se pošteno odradi posao. Dobar čovek, naravno, nije profesija. Imam iskustvo, nije veliko ali uvek kada imam neke dileme nije me sramota da pitam starije kolege za savete", dodao je on.

Duljaj je istakao i da mu pobeda draga jer je izvojevana protiv tima koji je igrao u Ligi šampiona.

"Draga mi je pobeda posebno što smo igrali protiv ekipe koja je bila učesnik Lige šampiona i koja se pokazala u mnogim utakmica da može da se nosi sa nekim timovima. Nije lako igrati protiv Zvezde. Moram da pohvalim veliku želju i borbenost svojih igrača. Videli ste sa kojom željom su izašli na teren", rekao je on.

Na pitanje da li su njegovu ekipu posebno motivisale "pocenjivačke izjave" iz tabora Zvezde, Duljaj je odgovorio:

"To ne može ni da me inspiriše niti da me povredi. Svako ima pravo da priča. Verovatno su igrači to čuli pa je moguće da su imali motiv više. Međutim, mislim da to nije uticalo na rezultat".

