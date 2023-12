"VREĐAJU MI INTELIGENCIJU!" Duljaj ZAGRMEO zbog stanja u Partizanu: Neke stvari MORAJU DA SE REŠE! Kažu da imam podršku, ali...

Trener Partizana, Igor Duljaj, još jednom je istakao nezadovoljstvo stanjem u klubu.

Nedavno je govorio o radu u mlađim kategorijama i situaciji koja je, prema njegovom mišljenju, skandalozna.

Sada je imao buran odgovor na pitanje o zimskom prelaznom roku.

- Postoje neke stvari koje moraju prvo da se reše u klubu. Ja ne vodim politiku kluba, niti je to deo mog posla, ali jednostavno moramo da znamo da ja već sada imam imena koji su igrači koji bi trebali da još pojačaju konkurenciju. Međutim, postoje neke stvari koje moraju prvo u klubu da se reše da bi mogli igrači da dođu - rekao je Duljaj za "B92" i potom dodao:

- Mi već u ovom trenutku dok pričamo, postoji pet kandidata za trenera Partizana. I onoga dana kada sam došao i tada su bili kandidati. To nije nikakva tajna, to je sve legitimno i uvek se čeka da se nešto dogodi da neko dođe u Partizan. To je legitimno pravo da Partizan zaštiti sebe u slučaju loših rezultata da mora da dođe do nekih promena. Partizan je isuviše veliki klub da bih se ja igrao sa Partizanom ili bilo ko da se igra. Niti sam u situaciji da ucenjujem Partizan. Moramo da igramo otvorenih karata, šta je to što je najbolje za Partizan? Neki put mi neko vređa inteligenciju, priča da imam njegovu podršku, a istovremeno pregovara sa drugim trenerima. Ja nisam u toj meri sujetan čovek, samo ne volim tu vrstu manipulacija ili neiskrenosti. Tako da Partizan je iznad svih, Partizan je stvorio mene, Partizan je napravio mene i šta god da ja uradim, ja nikada neću moći da vratim Partizanu ono što je meni Partizan dao. Tako da iz poštovanja prema Partizanu, moramo da budemo iskreni, da budemo otvoreni, da vidimo šta je to što je najbolje za fudbalski klub Partizan.

foto: Starsport©

Uprkos svemu, Partizan je jesenji deo sezone završio pobedom u 171. večitom derbiju, na prvom mestu Super lige Srbije. Dakle, i te kako je u igri za osvajanje titule.

- Znate kako, kada sam krenuo u ovaj deo ove godine, tj. kad smo ušli u novu sezonu, moja ideja je bila da imamo igrače gde klub može da profitira. Da dovedemo takođe igrače koji su na neki način iskusni, ali da nisu da kažem preterano stari, a i skupi. Ja sam želeo da imamo neki balans u timu i da se borimo za evropsku kartu. Ja sam samo obećao da ćemo ja i igrači, stručni štab, svi ljudi koji su tu dati sve od sebe, da pošteno radimo. Dokle će nas to dovesti, to će vreme pokazati. Mi ništa ne obećavamo. Ja sam rekao, jesenja titula, uz dužno poštovanje, to mi ništa ne znači jer opet je važno ko će prvi proći kroz cilj - zaključio je Duljaj.

Kurir sport/B92/A.K.

Bonus video:

00:25 Igor Duljaj: Niko ne voli i ne poštuje Partizan kao on