EKSKLUZIVNO! ZVEZDIN BUDŽET JE 50 MILIONA EVRA GODIŠNJE! Terzić: Niko da se zapita kako je meni da nađem pare za TAKVU MAŠINERIJU

Velika polemika unazad deceniju vodi se između navijača FK Crvena zvezda i FK Partizan oko pomoći u sponzorstvu od države Srbije.

Jedni smatraju da pomoć prema rezultatima nije adekvatna, a drugi da je mala i da onaj prvi dobija više.

O svemu tome otvoreno u novogodišnjem intervjuu Kuriru govori Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde.

- Mi smo ovde razapeti između neralnih očekivanja i malih mogućnosti! Razumem armiju navijača, milione njih. A, niko od njih se ne zapita kako je onom Terziću kad dođe svaki dan na posao. Kako da nađe pare za takvu mašineriju? Evo, kazaću vam, otvoreno, iskreno. Nama je potrebno 4.000.000 evra mesečno da bi klub živeo! To vam je 48 do 50 miliona evra godišnje. Naš realan izvor prihoda je nula! Svi su nam varijabilni! Imamo 5.000.000 od Gasproma, što je sigurno i ništa više. Nijedna državna kompanija nije sponzor Zvezde. Čak je i taj ugovor sa Telekomom istekao u avgustu mesecu i nije potpisan novi, a mi smo i dalje nastavili da ih reklamiramo, čak i u Ligi šampiona. Država jeste donirala i Crvenoj zvezdi i Partizanu po 3.000.000 evra. Isto, potpuno isto. Mi poslujemo transparentno - kaže Zvezdan Terzić.

Objašnjava generalni direktor Crvene zvezde kako klub posluje.

- Zbog monitoringa UEFA mora da se zna kakvi su nam prihodi i odakle su. Najveći izvor prihoda Zvezde su od transfera igrača i UEFA takmičenja, tačnije 86 odsto iz inostranstva! Nemam šta da krijem! Platili smo ove godine 13.000.000 evra Poreskoj upravi, na ime poreza koji nije redovno plaćan 15 godina. Ne znam da li su to ostali klubovi platili. Nisam siguran da je to Partizan platio. Ne znam kako misle da dobiju licencu za UEFA takmičenja. Bez plaćenog poreza. A, koliko sam upoznat njima dug za porez iznosi preko 20.000.000 evra. Crvena zvezda je odgovoran klub. Odvojili smo tih 13 miliona evra iz tekućih prihoda, a mogli smo da ih uložimo u nove igrače. Ali, nismo, platili smo državi porez. U junu će biti deset godina kako sam u Zvezdi. Za taj period, platili smo porez državi preko 40 miliona evra! Mi smo firma za ponos! I sve je to transparentno i lako poverljivo.

Povukao je Terzić kakav je klub bio kad je došao na Marakanu u leto 2014. i kakav je sada, koliki je dug i koliko je zarađeno u inostanstvu.

- Našao sam Zvezdu 2014, koja je te godine imala prihode od 8.000.000 evra. A, dug 64.000.000 evra! Osam puta je dug bio veći od godišnjeg prihoda. Danas Crvena zvezda ima duplo manji dug od godišnjeg prihoda. Što je po svim ekonomskim parametrima... Da se uporedi. Koliki je javni dug, u odnosu na BDP. Kraj. To je parametar koji određuje da li je država, kompanija ili klub stabilan ili nije - istakao je Terzić i poentirao:

- Crvena zvezda je za vreme mog poslovanja svih ovih godina zaradila 262.000.000 evra u inostranstvu. Ne znam koja to firma u Srbiji prihoduje toliki novac van zemlje. Da je izvozno orijentisana, da izvozi usluge, pamet... Mi smo ogroman novac uneli u zemlju. I osposobljeni smo da i u narednom periodu isto to činimo. Zvezda je napravila održiv sistem, na osnovu pametnog i hrabrog rukovođenja i donošenja odluka.

Ceo intervju sa Zvezdanom Terzićem, generalnim direktorom FK Crvena zvezda, možete da pročitate u štampanom izdanju novodišnjeg Kurira.

