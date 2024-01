"HEJ, NIJE NAS BILO VIŠE OD DVE DECENIJE NA EURU" Moćna poruka Dragana Džajića: "Nemoj da skačemo tri koraka, pa UPADNEMO U RUPU"

Srpski fudbaleri sa velikom euforijom otišli su na Mundijal u Kataru i doživeli fijasko. Dragan Džajić, predsednik FSS, zbog toga poziva na oprez pred odlazak na EURO u Nemačkoj.

foto: Nemanja Nikolić

Nije sporno da Dragan Džajić kao mudra glava i tvorac najvećih uspeha FK Crvena zvezda u istoriji ima velikog iskustva i znanja, kada su u pitanju utakmice na velikim takmičenjima.

- Svi kažu da je Evropsko prvenstvo kvalitetnije takmičenje od Mundijala. Kada se završila utakmica sa Bugarskom i kada smo overili odlazak u Nemačku, rekao sam momcima da su napravili fenomenalan uspeh, ali da bi bilo dobro da napravimo jedan korak napred. To je moja želja i voleo bih da se ostvari. Podrazumeva se šta to znači, da pobedimo rivale u grupi i odemo u drugi krug - rekao je Dragan Džajić u novogodišnjem intervjuu za Kurir i pozvao na opre pred EP gde Srbiju čekaju utakmice protiv selekcija Engleske, Danske i Slovenije:

foto: Nemanja Nikolić

- Moramo da imamo potpuno isti pristup prema svim rivalima. Kako se budemo spremali i igrali protiv Engleza, tako mora da bude i protiv Slovenaca i Danaca. Ako budemo drugačije razmišljali, ništa nećemo napraviti. Kažem vam to otvoreno! Moramo da budemo spremni za svaku utakmicu i to 100 odsto! Kako mentalno, tako i fizički i verom u sebe, da daju sve od sebe. A, ako bude tako, to će narod lako da prepozna. Ako bude neko bolji, šta da radimo ako izgubimo. Bitno je da mi damo sve najbolje od sebe. Imaćemo veliku podršku navijača u Nemačkoj, ali i Srbiji. Zbog tih ljudi moramo da ostavimo utisak da smo se borili, dali sve od sebe. I onda neće biti problem.

Svestan je Dragan Džajić da je pravljenje moćne reprezentacije višegodišnji i dugoročan proces.

- Mora polako da se pravi državni tim. Pažljivo i odgovorno. Neka ovo bude početak, posle 24 godine! Heeej, nije nas bilo više od dve decenije na prvenstvu Evrope. A, što nismo bili? Jel treba mi sada da budemo neskromni? Hajde da idemo polako, korak po korak. A, ne da skočimo tri koraka, a onda da upadnemo u rupu - jasan je predsednik FSS.

Ceo intervju sa Draganom Džajićem, predsednikom FS Srbije, moći ćete da pročitate na portalu Kurira.

