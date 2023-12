VANDA OBJAVILA PIKANTAN SNIMAK SA MAUROM: Ja sam loša devojka, vidim to, želim to i dobijem to VIDEO

Pauzu u prvenstvu Turske fudbaler Galatasaraja Mauro Ikardi iskoristio je da sa suprugom Vandom Narom i njihovom decom ode na odmor u Ujedinjene Arapske Emirate.

Kao što to obično i radi, provokativna Argentinka je i ovog puta trenutke sreće objavila na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju je izazvao pikantan snimak na kome se vidi kako fudbaler izlazi iz vode, a zatim i ona u bikiniju.

Vanda Nara tom priliko peva svoju pesmu pod nazivom "Loša devojka".

"Vidim to i želim to, želim to i dobijem", refren je ove pesme koji je pevala Mauru.

Mauro Icardi ve Wanda Nara, tatilin keyfini çıkartıyor. 🏝️ pic.twitter.com/ByiunrPZdh — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) December 30, 2023

Kurir sport

