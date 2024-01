"SUZE SU SAME IŠLE" Emotivni Stepi ZAPLAKAO, pa otkrio NEPOZNATU ANEGDOTU o Bekenbaueru: "Prišao mi je, rekao sam mu JESI LUD?!"

Legendarni nemački fudbaler Franc Bekenbauer preminuo je u 78. godini života. Bolovao je od Alchajmerove bolesti, a nakon smrti sina Štefana 2015. godine zdravstveno stanje se konstantno pogoršavalo.

foto: STARSPORT

Bez obzira na to što se ovo nekako očekivalo, niko ne može da ostane imun kada nas napusti jedna ovakva fudbalska legenda koji je svojom igrom i fudbalskom inteligencijom uneo revoluciju u najvažniju sporednu stvar na svetu. U skladu sa tim pozvali smo Dragoslava Stepanovića koji je odlično poznavao čuvenog "Kajzera", da nam iz prve ruke kaže kakav je čovek bio Nemac.

- Tužan sam, jako me je pogodila vest o smrti, kada mi je sin juče javio. Znao sam da je bolestan, u poslednjih godinu dana se nije pojavljivao u javnosti. Imao je problema sa srcem, imao je i infrakt, operisao je kuk. Sinoć su pustili film o njemu i iskreno da Vam kažem nisam mogao suze da zadržim - počinje priču za Kurir vidno pogođeni srpski stručnjak.

foto: Printskrin

Bekenbauer je igrom i ponašanjem na terenu doneo jednu novu dimenziju fudbalu i malo je reći da je načinom igre bio ispred svog vremena. Popularni Stepi kaže da je Franc promenio nemački fudbal i pokazao svetu drugu lepšu stranu Nemačke.

- Čovek je promenio nemački fudbal, do tada je slika o nemačkom fudbalu bila da se tamo igra grub fudbal, da je tamo samo tuča i borba, ali on je svojim gospodskim načinom igre taj utisak promenio i uneo revoluciju u fudbalu. Bio je ispred svog vremena i igrom i ponašanjem, bio je jedinstvena ličnost, gde god se pojavio ostavio je sjajan utisak. Promenio je mišljenje i o Nemačkoj kao državi, nakon Drugog svetskog rata kada svi znamo kako se gledalo na Nemce, on je pokazao da Nemačka može da bude gostoljubiva za strance i da oni mogu komotno da se osećaju tu - ističe Stepanović.

foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski trener kaže da je imao i jednu anegdotu sa trostrukim osvajačem zlatne lopte i to kada su bili treneri na suprotnim stranama. Srbin u Leverkuzenu, a Nemac u Bajernu.

- Imao sam jednu zanimljivu situaciju kada sam bio trener Leverkuzena, a on Bajerna. Mi smo pobedili i bili jesenji šampioni, a posle utakmice mi je prišao i pitao me " Ej hoćeš da zamenimo napadače, da ja tebi dam ovu moju dvojicu, a ti meni tvoju"?, ja sam mu rekao " Ma gde, jesi lud da menjam ove koji daju golove za tvoje koji ne daju golove" ha ha ha - kaže bivši trener Ajntrahta iz Frankfurta.

foto: Pressefoto Rudel/Herbert Rudel / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski trener sa velikim iskustvom u Nemačkoj nam je otkrio i kakav je "Kajzer" bio privatno.

- On je mogao da promeni sve, bio je takva ličnost. Kada ga sretnete negde, bio je kao i svi, najnormalniji, uopšte nije bio nadmen i arogantan. Potpuno je bio na zemlji. Kao da je juče bilo sve što sam imao sa njim, jako brzo je prošlo i sada mi je jako žao - zaključio je sedamdesetpetogošnji stručnjak.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:58 Ljubinko Drulović u Usijanju dana o fudbalskoj reprezentaciji Srbije