KURIR U LONDONU NA IZBORU NAJBOLJEG FUDBALERA SVETA! Pratite uživo: Pep Gvardiola i Sarina Vigman najbolji treneri godine

Večeras se u Londonu krunišu najbolji fudbaleri i fudbalerke sveta, kao i njihovi treneri na tradicionalnoj ceremoniji FIFA The Best Football Awards. London je po drugi put domaćin svečanosti, nakon što je 2018. u ovom gradu krunisan Luka Modrić.

U izboru su učestvovali selektori i kapiteni svih reprezentacija kao i po jedan novinar iz svake zemlje. Čast da predstavlja Srbiju i ove godine imao je urednik u Kuriru Milan Rašević, koji je dao svoje glasove trojici najboljih. Glasove su kao i prošle godine dali Dragan Stojković i Dušan Tadić.

Ceremoniju dodele nagrada možete pratiti na ovom linku.

21:15 Fer plej Brazilcima

Nagrada za fer plej pripala je seniorskom timu Brazila, koji su dobili ovacije kad su izašli na podijum, a predvodio ih je legendarni Ronaldo.

21:11 Najbolji golman Ederson

U konkurenciji su bili Jasin Bunu, Tibo Kurtoa i Ederson, a nagrada je pripala golmanu Mančester sitija Edersonu.

21:07 Najbolji ženski golman Meri Erps

U konkurenciji za najboljeg ženskog golmana bili su Mekenzi Arnold, Katarina Kol i Meri Erps, golman Mančester junajteda i Engleske, koja je i osvojila nagradu.

20:57 Najbolji ženski tim

foto: EPA/Neil Hall

FIFA i FIFPro izabrali su ženski tim godine, a to su:

Meri Erps, Olga Karmona, Lusi Bronz, Aleks Grinvud - Kira Volš, Alesija Ruso, Loren Džejms, Ela Tun, Aitana Bonmati - Aleks Morgan, Sem Ker.

20:51 Najbolji trener Sarina Vigman

foto: EPA/Neil Hall

U konkurenciji su bili Džonatan Hiraldez, Ema Hejs i Sarina Vigman. Nagrada je pripala Sarina Vigman, selektorka Engleske.

20:44 Najbolji tim

FIFA FIFPro proglasio je najbolji muški tim, a to su:

foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Tibo Kurtoa - Džon Stons, Kajl Voker, Ruben Dijas - Bernardo Silva, Džud Belingem, Kevin de Brujne - Erling Haland, Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Vinisijus Žunior.

20:37 Najbolji trener Pep Gvardiola

Prvo su dodeljene nagrade za najboljeg trenera. U konkurenciji su bili Pep Gvardiola, Simone Inzagi i Lućano Spaleti.

Nagrada je pripala treneru Mančester sitija, Špancu Pepu Gvardioli.

- Želim da posvetim ovu nagradu Simoneu Inzagiju i Lućanu Spaletiju koji su sa Interom i Napolijem imali neverovatnu sezonu. Takođe je posvećujem Ćikiju Begeristajnu koji me je stvorio kao trenera - rekao je Gvardiola, najpre na italijanskom, zatim na engeskom, a na kraju se zahvalio ocu, supruzi i deci.

20:30 Počinje ceremonija

foto: Kurir

Svečanost je počela, a ovogodišnji domaćini su britanska TV prezenterka Rešmin Čaudri i legendarni Francuz i bivša vedeta londonskog Arsenala Tjeri Anri, koji je 1998. bio i šampion sveta.

Kako su rekli na početku, ova godina je protekla u znaku žena, između ostalog i zbog Svetskog prvenstva, pa će tako svaku nagradu ove godine uručiti žena.

Svečanost su plesom otvorili članovi Avarganding dance tima uz hit Fatboy Slim-a "Praise you".

20:20 Puni se dvorana Apolo Eventim teatra

Još samo desetak minuta ostalo je do početka svečanosti dodele nagrada FIFA The Best Football Awards. U najprestižnijoj konkurenciji za titulu najboljeg fudbalera sveta su Lionel Mesi (Argentina, Inter Majami), Kilijan Mbape (Francuska, Pari Sen Žermen) i Erling Haland (Norveška, Mančester siti).

