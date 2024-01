FILIP I ALEKSANDAR IDU KORAK PO KORAK: Dejan prvi put pričao o najstarijem sinu Stefanu i otkrio zašto je prekinuo karijeru!

Dejan Stanković ponosan je na trojicu svojih sinova. Dvojica su nastavili njegovim stopama, a onaj najstariji krenuo je nekim drugim putem.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Filip Stanković i Aleksandar Stanković vezani su proesionalnim ugovorima za Inter, što govori o njihovom kvalitetu. Stefan Stanković, Dekijev prvenac bio je najprerpsketivniji od braće, Bogom dan talenat što bi se reklo, ali...

U intervjuu za Kurir Dejan Stanković analizirao je učinak Filipa koji brani za Sampdoriju u Seriji B i Aleksandra koji je u omladinskom timu Intera.

- Imaju ugovore sa Interom. Odlično im ide! Rade studiozno, ide sve svojim tokom. Ne preskaču deset stepenica, već idu korak po korak. Da li im je otežavajuće što se prezivaju Stanković? Ne znam! Filip ide dobro, jak je karakter, izgurao je sve, stabilizovao se u Sampdoriji. Aleksandar trenira sa prvim timom Intera - rekao je Dejan Stanković i nastavio:

foto: Printskrin/Instagram

- Razumem da tamo nema prostora za mlade igrače, jer su ciljevi veliki, od borbe za titulu u Seriji A, do najviših ambicija u Ligi šampiona. Opet, on je kapiten u reprezentaciji. Obojica uživaju igrajući za Srbiju. To me mnogo raduje. Aleksandar će završiti sezonu u mladoj ekipi Intera, prvi su u ligi, igraju Ligu šampiona. Bitno je da kod obojice nema pritiska da se nešto mora. Moraju da imaju respekt prema sportu. Mnogo je važno da se bore.

foto: Saša Pavlić

Stefan Stanković bio je standardni fudbaler Intera u mlađim kategorijama, kadetski i omladinski reprezentativac Srbije.

- Uh... Stefi je bio u godinama kada je pritisak prezimena počeo da mu smeta. Istina je, bio je perspektivan. Leva noga, talenat, visina, aerobni kapaciteti... Mogao je da trči kao i ja. Da ne staje tokom čitave utakmice. Ali, jednostavno nije izdržao pritisak. I ja sam poštovao njegovu odluku, jer mi je rekao da ide na trening i da nije srećan. A, kad je tako... Nije to bila laka odluka. Ima Stefi svoj put i svoje planove u životu. Završio je školu, u Milanu je, radi nešto drugo - bio je iskren Dejan Stanković.

Napomena: Zabranjeno preuzimanje delova teksta bez pisane dozvole autora i uredništva Kurira

Kurir sport/A. Radonić

00:17 Dejan Stanković čestitao Kuriru 20. rođendan: Nastavite jako, hrabro i uspešno!