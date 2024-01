NE PIJEM 7 GODINA, TO POREĐENJE MI NE PRIJA! Đani Ćurčić ZAGRMEO zbog nadimka srpski Džordž Best: Viđao sam ga pred SMRT...

Mnogo je fudbalera koji su imali vanserijski talenat i predviđali im neverovatnu karijeru, ali ipak nisu uspeli da ostvare ono što je trebalo u skladu sa svojim mogućnostima zbog problema sa porocima i "lude" glave. Jedan od možda najboljih fudbalera koji su imali brojnih problema sa pre svega alkoholom jeste Džordž Best. Zbog svoje "lude" glave i života koji je imao u toku karijere i srpski fudbaler Saša Đani Ćurčić je od engleske javnosti dobio nadimak "srpski" Džordž Best. Na to se i osvrnuo u velikom intervjuu za Kurir i otkrio kako je do tog poređenja došlo.

- Taj nadimak sam dobio od trenera, od nekoliko trenera sa kojima sam sarađivao oni su pričali "on je srpski Džordž Best". Kris Kamara je to pričao, zatim Brus Riok, trener Arsenala koji je došao iz Boltona, Mark Hjuz, ali eto taj nadimak sam dobio od trenera i javnosti - otklonio je dilemu bivši igrač Kristal Palasa.

Ipak, istakao je i da mu ne prija kada ga porede sa legendarnim Bestom u tom smislu.

- Pa dobro, Best je bio baš ekstreman. Sada se baš super družim sa njegovim sinom Kalumom Bestom, šta ti je život. On mi je komšija i najbolji prijatelj. Drži nekoliko restorana, pa se baš lepo družimo. Ali ne prija mi kad me porede sa njim, jer zna se kakav je problem on imao sa alkoholom, ja ne pijem sedam godina i neću nikad ni piti. On je nešto slično kao Pol Gaskojn za koga dobijam informacije da je nažalost otišao i psihički i da ga nalaze u pidžami na ulici. Alkoholizam je bolest, a neki ljudi nemaju jačinu da se njemu odupru. Ja sam Džordža Besta viđao pred smrt tu u engleskim pabovima, okruženim sa 20 onih engleskih pijandura i lažnih prijatelja - rekao je bivši igrač Kosmosa iz Njujorka.

Ceo intervju sa Sašom Đanijem Ćurčićem moći ćete da pričitate na našem portalu, ali i štampanom izdanju u narednih nekoliko dana.

