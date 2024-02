BIO JE PIKSIJEVO OTKROVENJE, A ONDA JE SAMO NESTAO: Karijera mu je bila dovedena u pitanje! Sad se bori sa povredom!

Dobri poznavaoci prilika u srpskom reprezentativnom fudbalu sigurno će se setiti imena Save Aranđela Čestića.

foto: Printskrin/Jutjub

Mladi defanzivac izuzetnih fizičkih karakteristika, rođen u Nemačkoj u gradu Ofenbahu, koji je prošao omladinske škole Šalkea i Kelna, bio je otkrovenje selektora Dragana Stojkovića Piksija. Imao je nekoliko impresivnih partija u Bundesligi u sezoni 2020/2021. kada je u direktnim duelima protiv Roberta Levandovskog iz Bajerna i Erlinga Halanda iz Dortmunda izašao kao pobednik.

foto: Profimedia

To mu je donelo priliku da ga pozove Dragan Stojković i da debituje za A tim Srbije, pa je igrao dve prijateljske utakmice protiv Jamajke i Japana. Sava Aranđel Čestić potom, pod čudnim okolnostima napušta Keln i potpisuje za Rijeku. U Hrvatskoj je Sava Aranđel Čestić doživeo totalni košmar, iako je u Istri najavljen kao veliko pojačanje. Potpisao je ugovor do juna 2024. godine, međutim raskinut je na kraju sezonu i to na zahtev fudbalera, kako je rekao sportski direktor Robert Palikuća.

Posle epizode u Rijeci Sava Aranđel Čestić (22) bio je bez kluba šest meseci. A, onda je u januaru 2023. na opšte iznenađenje potpisao ugovor do juna 2026. za holandski Herakles, ekipu iz donjeg doma šampionata. Ove sezone odigrao je šest utakmica kao starter, a 3. februara doživeo je težu povredu, kada mu je stradao zglob u pobedi njegovog tima nad ekipom NEC Najmegen (3:1).

foto: Printskrin/Jutjub

Sava Aranđel Čestić u jednom intervjuu za Kurir otkrio je da od malih nogu navija za Partizan.

- Cela moja porodica navija za Partizan. To sam primio od malih nogu. I onda postaneš Grobar. Sviđa mi se što Partizan daje šansu mladim igračima. Iz mlađih kategorija reprezentacije poznajem Lazara Pavlovića i Filipa Stevanovića.

Sava Aranđel Čestić sada je na oporavku i sledi mu pauza od nekoliko meseci. Kada je nosio dres Kelna, mladi Srbin vredeo je 1.500.000 evra po portalu Transfermarkt, a danas mu je vrednost 400.000 evra.

Kurir sport

