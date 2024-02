PODIGLA SE VELIKA BURA NAKON PROSTAČKOG ISPADA NAVIJAČA: Liga preduzima mere protiv čoveka koji je GURNUO PRST U ZADNJICU igraču!

Uprava španske fudbalske lige preduzeće mere protiv mladog navijača Rajo Valjekana koji je dodirnuo zadnjicu fudbalera Sevilje tokom prvenstvene utakmice.

Kako je danas saopšteno, liga je uz pomoć nadležnih identifikovala navijača i prijaviće ga lokalnom tužilaštvu.

Incident se dogodio u ponedeljak uveče u 33. minutu utakmice, kada je navijač domaće ekipe, koji je sedeo pored terena, dodirnuo zadnjicu fudbalera Sevilje Lukasa Okamposa, koji se pripremao da izvede loptu iz auta.

Argentinski fudbaler se obratio navijaču, za koga se čini da je maloletan, a zatim je obavestio sudiju o incidentu pre nego što je nastavio utakmicu.

Pojedini navijači su se smejali zbog poteza, a domaći fudbaleri su apelovali na publiku da se pristojno ponaša.

Trener Sevilje Kike Sančes Flores rekao je da neki ljudi nisu spremni da sede na tribinama blizu igrača i terena.

"Ne znam šta prolazi kroz umove ljudi koji dolaze na stadione. Moramo time da se pozabavimo. To me brine. Brine me kada vidite njihove godine, kada vidite ovakve retke stvari koje se dešavaju na stadionima", naveo je on. ; Španska liga je osudila i uvrede na rasnoj osnovi koje su upućene fudbaleru Sevilje Jusefu En-Nesiriju tokom utakmice. En-Nesiri je bio dvostruki strelac u pobedi protiv Rajo Valjekana 2:1.

Kurir sport/Beta

