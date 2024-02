ZAVELA SAM IBRAHIMOVIĆA NA PARKINGU, KAD JE BIO BALAVAC! "Švedska Pamela" starija od Ibre 11 godina, pričalo se da je VARA!

Da li znate ko je supruga Zlatana Ibrahimovića? Bivša švedska manekenka Helen Seger je starija od njega 11 godina i ostvarena je u biznisu.

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović, sadašnji savetnik vlasnika Milana, ponovo je u centru pažnje italijanske javnosti. Ne samo zbog reakcije na gol Luke Jovića, nego i zbog toga što se pojavio na italijanskom muzičkom festivalu Sanremu, gde je ponovo birao "našu" muziku.

Pre nekoliko godina proslavio je hit Nade Topčagić, dok je sada njegov izbor bila Lepa Brena, a jedino što ne znamo je da li balkanski folk sluša sam - ili u prisustvu supruge!

Na samom festivalu, Zlatan Ibrahimović se pojavio sam, pošto ga zapravo vrlo retko viđamo u prisustvu supruge Helen Seger. O njoj se malo toga zna, samo da je u pitanju bivša manekenka koja je od Zlatana starija čak 11 godina, odnosno sada ima 54. Ono što je veoma upadljivo u njenom slučaju je da je uspešna preduzetnica koja je bila ostvarena u biznisu i pre nego što je upoznala slavnog fudbalera, odnosno za razliku od mnogih drugih beži od statusa "žene fudbalera" - ne uživa u pažnji medija, dok je takođe nema ni na društvenim mrežama.

A, kako je upoznala Zlatana Ibrahimovića? Verovali ili ne, ali pre dve decenije na parkingu, kada mu je odmah jasno pokazala ko je glavni: "Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam bogatstvo i karijeru, nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna. On čak nije bio moj tip. Kada sam ga prvi put videla, svojim ferarijem zagradio je moj mercedes na parkingu u Malmeu. Zapravo, videla sam samo veliki nos i zlatni sat na ruci. Pošto sam bila loše raspoložena, izvikala sam se na njega. Prilično grubo rekla sam mu da pomeri automobil. Mislim da mu se to nije svidelo – izjavila je Helena, dodavši da to sigurno nije bila ljubav na prvi pogled", ispričala je Helena u jednom od retkih intervjua.

Zlatan i Helena imaju zajedno dvoje dece, Maksimilijana i Vinsenta.

Zanimljivo je da se Helena brine o brojnim sponzorskim ugovorima Zlatana Ibrahimovića, a italijanski mediji pisali su naširoko da je "švedska Pamela Anderson" jedina koja je uspela da "ukroti" njegov karakter. Tokom čitave karijere pratile su ga kontroverze, ne samo one na terenu - nego i van njega.

Zato je navodno njihova ljubav bila na najvećem iskušenju kada su Apenini brujali da je Zlatan Ibrahimović "odlepio" za poznatom sportskom novinarkom Diletom Leotom.

Zajedno su snimali i promotivne spotove, da bi magazin "Oggi" otkrio da su novogodišnju noć 2021. godine proveli zajedno. U to vreme Dileta Leota, danas supruga golmana Lorisa Karijusa, bila je u vezi sa turskim glumcem Džanom Jamanom. "Proveli su novogodišnju noć zajedno u Milanu. Druženje je počelo u 21.20 i trajalo je do 00.15. Tada su se svetla ugasila i više se nisu upalila", rekao je za "Oggi" izvor blizak italijanskoj voditeljki koju ljubitelji Serije A dobro poznaju.

U međuvremenu Zlatan se nije oglašavao na ovu temu, da bi Dileta Leota mesecima kasnije demantovala sve glasine koje su se pojavljivale o njoj u javnosti i koje su joj narušile ugled.

