VIDEO SAM ČASNU SESTRU, BILA JE PRELEPA... Zašto Ćiro nije postao SVEŠTENIK? Kad sam stao pred nju SVAŠTA SE DESILO!

Juče je bilo tačno godinu dana od kad nas je napustio proslavljeni hrvatski fudbalski trener Ćiro Blažević.

"Trener svih trenera" preminuo je u Zagrabu u 88. godini života posle duge i teške bolesti.

Ćiro nije bio samo sjajan fudbalski stručnjak, on je bio i šoumen kakav se retko rađa. Neizmerno duhovit i oštrouman, harizmatičan, šarmantan, ali i ciničan i zajedljiv kad zatreba. Sa njim jednostavno nikada nije bilo dosadno. Njegovi skečevi i urnebesne anegdote i danas se prepričavaju.

Uživao je da priča o ženama, posebno o s*ksu...

Jednom prilikom je otkrio da je planirao da postane katolički sveštenik, ali se predomislio kada je ugledao prelepu časnu sestru.

"Završio sam osnovnu školu. Moja majka imala je želju da budem sveštenik. Odvela me je preko raspusta u manastir, u blizini Travnika. I tamo sam počeo da služim, da se pripremim za školovanje koje me očekuje. Međutim, tamo sam video jednu časnu sestru. Bila je prelepa, zvala se Aurora. I znate, kada sam stao pred nju, svašta se desilo", ispričao je jednom prilikom Ćiro.

"Ona tako lepa, a moj hašimaga (asocijacija u Bosni na muški polni organ) sunce ti je... istog momenta je poskočio. I ponovilo se to nekoliko puta, kada sam video tu sestru. I bio sam vrag. Hteo sam da idem da gledam kako se tuširaju časne sestre. Kažem tada sebi, Ćiro, nije ovo za tebe. Svaki dan da gledaš, da se sekiraš, a ne možeš da je... I pobegao sam iz manastira. Majka je bila tužna, ali ja nisam imao nameru da se tamo vraćam".

foto: AP

Posle operacije prostate koju je imao kada mu se prvi put pojavio kancer, strahovao je da će to uticati na njegov se**ualni život.

"Kada sam operisao prostatu znao sam da to može biti kobno za mene. Pitao sam lekara hoće li to uticati na moj seksualni život. Znate, kod operacije može da nastrada živac bitan za seks. Baš me je bilo strah. Znao sam dobro lekara, pa mi je prepisao neke kapsule za stimulaciju. Rekao mi je da ako to ne bude pomoglo, da će mi dati injekciju" pričao je Ćiro, a onda se zapitavši nastavio:

"Gde da se bodem tamo dole? Ha, ha, ha... Uzeo sam te njegove tabelete. Čim sam prvu popio moj hašimaga me je podsetio na stare dane, kada smo zajedno divljali. To je jedini afrodizijak koji sam koristio. Ćiro je uvek bio i biće 100 odsto potentan".

Kurir sport/J.M/