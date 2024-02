ŠOK NA GROBU LEGENDARNOG ĆIRE BLAŽEVIĆA: Naslednicima je ostavio SVE, a oni... KAKVA SRAMOTA!

Pre godinu dana, 8. februara 2023. godine u Zagrebu je preminuo Miroslav Ćiro Blažević, jedan od najboljih fudbalskih trenera na prostorima bivše Jugoslavije.

Dugi niz godina popularni Ćiro se borio sa teškom bolesti. Imao je ozbiljnih zdravstvenih problema, a nije se nikada libio da o tome i priča. O njemu se pred smrt brinuo sin. Zagrebački portal "24 sata" donosi priču o poslednjim danima Miroslava Ćire Blaževića.

Bilo je to krajem januara, desetak dana pre smrti. Izašao je Miroslav Ćiro Blažević iz svog stana na Trgu bana Josipa Jelačića, sin ga je vodio pod ruku. Imao je kaput, donji deo trenerke. U takvom izdanju nikad ga nismo videli. Izmučeno, ispijeno lice odavalo je teško borbu.

Nakon nekoliko metara umorno je seo na ono mramorno postolje oko stuba javne rasvete na glavnom gradskom trgu.

- Žao mi je, sine, više ne izlazim. Jedino još idem na infuziju. Braco me vodi, a ja se brzo umaram. Moram se odmoriti svakih pet metara - rekao je tada Ćiro reporteru "24 sata".

Borio se jako, ali ne samo s bolešću. Kako piše zagrebački portal, poslednje dve godine Ćiro je razmišljao što će biti s njegovom imovinom. Supruga Zdenka te deca Miroslav, Barbara i Katarina. Njih je ostavio Ćiro iza sebe, a gotovo sve će, kako se čini, pripasti sinu.

Ona šetnja, čuli smo kasnije, nije bio nimalo ugodan izlazak, to je navodno bila šetnja do javnog beležnika. I potpisivanje ugovora o doživotnom uzdržavanju. Iz dokumenata je vidljivo da je potpisan 18. januara, a Ćiro je preminuo 8. februara. Prvog dana marta katastar prima zahtev, a mlađi Blažević je tako postao vlasnik dva stana u Zagrebu, pola kuće u Kraljevici, tri osmine druge kuće u Kraljevici i zemljišta u tom gradiću dvadesetak kilometara južno od Rijeke, na ulazu u Bakarski zaliv.

Brinuo se Ćiro samo da mu supruga Zdenka bude zbrinuta, a od nekretnina na nju je sad ostala samo polovina kuće u Kraljevici. Ćiro, kažu naši izvori, nije bio baš u naročito dobrim odnosima s decom, pogotovo ćerkama. Želeo je pre smrti raspodeliti imovinu, kako ne bi došlo do svađa, neugodnih "javnih rasprava", ali nije uspeo. Pre nekoliko godina navodno je imao ponudu od nekoliko miliona evra za kuću u Kraljevici, bio je spreman da je proda i podeli "lovu".

Predložio je porodici da sve podele na četiri dela, ali deci je bilo premalo, kažu izvori portala "24 sata". U jednom trenutku odustao je od te ideje, nije imao više snage da se bori sa gramzivošću naslednika. Bilo mu je, očito, lakše sve da prepusti sinu Miroslavu. Informacije koje iznosi zagrebački portal govore da barem zasad nema nikakvog osporavanja ugovora i upisivanja Miroslava na očevu imovinu.

Ćiro je u Zagrebu živeo na Trgu bana Josipa Jelačića, a supruga Zdenka, kad bi bila u Zagrebu, u Gajevoj ulici. To nisu veliki stanovi, tridesetak kvadrata, ali su Ćiri bili po meri. Imao je teško detinjstvo, bilo je i neimaštine. Počeo je u Švajcarskoj, jednom je otkrio da je radio kao čistač i da nije imao ni za hleb. Kasnije je uspeo u životu, kao u nekoj filmskoj priči. Zaradio je mnogo, iako je teško proceniti koliko. A pogotovo koliko je ostalo.

- Sine, kad se osećam loše, setim se svog bankovnog računa - pričao je Ćiro pre nekoliko godina.

Zbrinuo je s nekretninama svu decu, pomagao im, trebalo je održavati i nekretnine, a takav život zna biti dosta skup. Ne zna se stanje Ćirinih "pokretnina", ali procene su da je dovoljno da cela ova priča ipak ne prođe mirno, kako se, barem zasad, čini, piše "24 sata". Nema primedbi na ugovore i nasledstvo, ali to ne znači da ih neće biti.

- Ne bismo se čudili da to bude na ovim prostorima neviđena borba, pa oni su u nikakvim odnosima - pričaju Ćirini najbliži prijatelji.

Da baš i nisu u dobrim odnosima dao je naslutiti i sam Ćiro, kad je u jeku pandemije i korone virusa, a i kampanje za cepljenje, pričao kako njegova deca to ne žele i da "pametuju". Da podsetimo, vakcinu protiv kovida Ćiro Blažević primio je u Beogradu i o tome je rado pričao.

- Imam troje dece i šestero unučadi te se svađam s njima oko te blage injekcije. I moj sin dobije koronu, kao i njegova žena i sin. Molio sam se da ozdrave. A ćerka Katarina, koja živi u Lozani, toliki je fanatik protiv toga da joj se više ne javljam na telefon! Ne slušaš oca koji ti je omogućio sve - poentirao je Ćiro gostujući u emisiji "Nedjeljom u dva".

Teško je bilo slušati kako nekoliko meseci pre smrti Ćiro govori o odnosu s ćerkama. Bilo je to za list "Story" krajem 2022. godine...

- Imam rak, a ćerke ni ne pitaju kako sam - rekao je tad.

Možda je i zbog toga prelomio pa sve ipak prepustio sinu Miroslavu, a ne sam podelio baš kako ne bi došlo do svađa. Šuška se u Zagrebu o nezadovoljstvu dela naslednika.

Pokojni Ćiro Blažević slobodno vreme voleo je da provodi u Kraljevici. Jedna dvospartnica osim lepotom ističe se i svetložutom bojom, a susedi i prolaznici dive se prostranoj okućnici s uređenim vrtom. S terase puca pogled na ostrvo Sveti Marko i Krčki most. U prizemlju prema putu su velika staklena vrata. Nema zavjesa pa se vidi prostrana trpezarija s velikim stolom i šest sedećih mesta. Sa zidova se ističu umetničke slike. Predvorje je takođe ukrašeno umetninama i saksijama sa cvećem. Tristotinak metara dalje, spuštajući se kamenim stepenicama i uskim prolazom, dolazi se do druge nekretnine porodice Blažević. Odudara nešto starija višespratnica, prvi red do mora s privatnom plažom i malom obalom.

Prema poslednjem pisanju portala "24 sata" Miroslav Ćiro Blažević počiva na zagrebačkom groblju "Mirogoj", a njegov grob u Aleji velikana i dalje izgleda identično kao i kad su ga ispraćali na večni počinak, nema nadgrobni spomenik.

