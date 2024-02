ŠVAJCARCI, VREME JE ZA NAPLATU DUGOVA! Srbija u teškoj grupi, ali to smo i želeli - samo je prava šteta što nismo...

Reprezentacija Srbije dobila je zanimljivu grupu u Ligi nacija! Rivali "Orlova" biće Španija, Danska i Švajcarska!

Prvi utisak, izuzetno teška grupa, ali to smo i želeli. Kvalitetne mečeve i rivale koji će izazvati veliki interesovanje publike. Nema sumnje da je po tome broj jedan - Švajcarska.

foto: Dado Đilas

Rival koji nam je naneo dosta muke na prethodna dva Mundijala, a sada je vreme za naplatu dugova. Španci su u svetskom vrhu, a Danci su rival koji nas čeka i na EURO, pa ćemo se "pošteno naigrati" sa njima.

Prava je šteta što Srbija nije završila u grupi "B" gde su se našli Italija, Belgija i Francuska. Kakvi bi to mečevi bili... No, ni ovako uopšte nije loše! Nadamo se da će do toga naš tim imati iza sebe sjajan rezultat na EURO koji je na programu tokom leta u Nemačkoj.

foto: Starsport

Ovogodišnja Liga nacija počinje 5. septembra i trajaće do 19. novembra (dakle, samo u tri termina po dva meča). Po dve najbolje selekcije iz svake grupe A divizije izboriće plasman na završni turnir, ukupno osam, umesto dosadašnje četiri. Trofej brani Španija, a prethodni pobednici bili su Francuska i Portugal.

Pobednika ovog takmičenja čeka fantastična nagrada od 14 miliona evra.

Naš čovek Kolarov delio sreću Aleksandar Kolarov učestvovao je na žrebu u glavnom gradu Francuske. Legendarni srpski fudbaler delio je "sreću" reprezentacijama iz "B" divizije. Utisak je da je bilo dosta razočaranih kada ih je nekadašnji as raspoređivao u grupe...

Kurir sport

Bonus video:

00:30 Piksi na Puškaš Areni