"VOLEO SAM PIVO, ALI ME JE UNIŠTILO NEŠTO DRUGO" Fudbalski umetnik kog su navijači obožavali OTVORIO DUŠU: Tada sam izlomio sve!

Eden Azar bio je jedan od najboljih igrača na svetu, a onda je samo nestao sa fudbalske mape. Čarobnjak i umetnik koji je živeo sve, samo ne fudbalski, pa zato i nije postigao još veće uspehe u karijeri.

Belgijanca su ipak navijači obožavali, a on je u podkastu kod bivšeg saigrača Džona Obija Mikela govorio o svojoj karijeri.

Azar se prvo dotakao svog stomaka koji je u prvi plan iskočio u periodu kada je igrao za Real iz Madrida:

- To je bilo tačno. Ali ja sam svako leto nabacivao četiri ili pet kilograma. Razmišljao sam: dajem toliko sebe u tih 10 meseci sezone, telo ti je na najvišem nivou, ljudi te šutiraju, tako da je tvoje slobodno vreme - tvoje slobodno vreme. Na pitaj me ništa. Uživam sa porodicom, idem na plažu, nemoj da treniram i te tri ili četiri nedelje. Mogu da igram sa decom na plaži, nema problema, ali nemoj da me teraš da trčim - počeo je priču Eden Azar, pa u dahu nastavio:

- Ako pogledate celu moju karijeru, prvi mesec sezone mi je uveo bio tek početak, zagrevanje, ali u septembru i oktobru bih leteo. Samo mi je bilo potrebno vreme da telo i um uposlim na najbolji način. Tako da jeste, to je tačno, posle odmora sam uvek dolazio sa pet kilograma viška, znao sam to i tada. Volim da provodim vreme sa porodicom i prijateljima. Pojedem i ono što mi nije po ukusu. Dalje, Belgijanac sam, tamo volimo pivo i pravimo najbolja piva na svetu. Nije da sam pio svaki dan, nisam, ali ponekad posle dobre utakmice, jedno ili dva baš prijaju.

Otkrio je Belgijanac potom i šta mu je najviše uticalo na propast karijere.

- Nisam imao sreće tada. Ako hoćete da znate celu priču, bio sam u Dalasu da operišem članak, onda sam se vratio u Madrid i izbije kovid. Dva i po meseca kovida, ja sam kod kuće, bez fiziotereapeuta da sa njim radim rehabilitaciju. Sve sam radio sam. Da sam mogao nešto da promenim doveo bih fizioterapeuta. Bio mi je neophodan, jer sam želeo da opet igram na najvišem nivou… Ovako, kad je sve prošlo, kad sam se vratio na teren… Gurao sam telo do limita, ali članaka jednostavno nije bio isti. Te sezone sam izlomio sve. Ostatak priče znate.

I pored toga što je radio sa brojnim stručnjacima, Azar je jednog ipak istakao u prvi plan.

- Najbolje sam igrao kod Antonija Kontea, ali nisam voleo da treniram. Cele nedelje treninzi. Samo sam subotu voleo. Izašao bih malo da uživam, morao sam. Znao sam: već od sutra opet treninzi. To je bilo mojih 90 minuta uživanja. Moram nešto da radim. Ostatak nedelje, sećam se, prekidaj trening, pa pričaj o taktici: ‘Ne, ovo moramo ovako’. Subota je bila najbolji dan.

foto: AP Manu Fernandez

Na opšte iznenađenje svih, Eden Azar je otkrio koji igrač je na njega ostavio najveći utisak.

- U Realu sam igrao sa najboljima na svetu. Luka Modrić, Karim Benzema, to je vrh liste. Kad kažeš Kevin de Brujne, i on je na vrhu liste. Frenk Lampard, Huan Mata, sve je to sam vrh. Ali jedini zbog kojeg sam ja rekao ‘vau’ je Gel Kakuta. Pitao si me ko je najveći talenat, e pa Kakuta je bio broj jedan, ubedljivo. Talenat, čoveče, ‘vau’ - rekao je Azar, pa dao i dodatno objašnjenje:

- Igrali smo dosta u Francuskoj, ja u Lilu, on u Lansu. Derbi je, na severu Francuske. Dobijali smo svaku utakmicu, sa 5:0 ili 6:0. Ja uvek najbolji igrač utakmice. Ali svaki kad je on igrao - gubimo. On je najbolji igrač utakmice. Najbolji. To je bilo normalno. Sad je to lako reći, ali prerano je otišao u Čelsi. Imao je 16 godina, to je preveliki korak.

Kurir sport / Ž.S.

