GVARDIOLA SANJA DA VODI TIM NA MUNDIJALU: Kada ste na vrhu, svi žele da vas skinu sa njega!

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola ima plan viziju šta bi radio kadajednog dana završi karijeru na klupskom nivou.

Gvardiola je priznao da mu je velika želja da jednog dana sedi na klupi neke reprezentacije.

"Kada sam počinjao, nisam razmišljao o osvajanju liga, o tome da uzmem trofej Lige šampiona. Mislio sam, ako imam posao, dobro je. Voleo bih i da imam to iskustvo da vodim tim na Mundijalu, ili prvenstvu Evrope. Kup Amerike, šta god. Baš bih voleo takvo iskustvo. Ne znam, kroz pet, deset ili 15 godina, ali voleo bih da budem selektor na Mundijalu", rekao je Gvardiola.

On je već sedmu sezonu na kormilu Mančester sitija, kluba sa kojim ima ugovor do juna 2025.

"Ne znam ko bi me želeo za selektora. Da biste vodili reprezentaciju, moraju da vas žele tu, baš kao u klubu", dodao je Gvardiola.

foto: David Blunsden / Actionplus / Profimedia

Katalonac je imao izuzetno trofejnu karijeru i sigurno bi bio na listi želja mnogih nacionalnih saveza.

Međutim i pored toga Gvardiola oseća da ima mnogo onih koji žele da ga ospore.

"Kada ste na vrhu, svi žele da vas skinu sa njega. Ako pogledate moj slučaj posle Barselone, hteli su da preuzmu zasluge za sve to. Jednom je to novac, drugi put kažu da je sve bilo do Mesija i kolega, posle su govorili pa Bajern uvek pobeđuje... Uvek se sumnja u vašu vrednost, to je normalno. Kada ne pobeđujete, žele da umanje značaj toga. Rivali bi da vas pobede, a kritičari da vam oduzmu na vrednosti", dodao je Gvardiola

Kurir sport