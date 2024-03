FLAŠICOM GAĐAO SUDIJU - NAPRAVIO LOM Savo Milošević progovorio o ČUVENOM INCIDENTU: Kada sam ŠUTNUO MIKROFON znao sam da je GOTOVO

Legendarni fudbaler i bivši trener Partizana Savo Milošević prisetio se čuvenog incidenta koji se dogodio na utakmici Vojvodina - Partizan 2020. godine.

Igrao se 76. minut, Partizan je krenuo u kontranapad, vukao je Sadik loptu protiv Saničanina, nakon jednog kontakta Nigerijac je pao a sudija Jovanović je pokazao da se igra nastavi. Sve to je iziritiralo Miloševića koji je uleteo na teren, flašicom gađao glavnog arbitra koji ga je nakon toga isključio.

Dok je izlazio sa terena Milošević je šutnuo u besu mikrofon, a onda se okrenuo prema loži i vikao iz sveg glasa: "Neću više da ćutim!"

Partizan je na tom meču doživeo poraz, a Savo je nakon incidenta napustio klub iz Humske.

U podkastu "Balkan rules" osvrnuo se na svoj mandat u Partizanu i neslavan odlazak iz kluba.

"Jasno mi je bilo da više od toga ne možemo. Ta odluka je došla posle ekscesa u Novom Sadu. Niko ko se bavi ozbiljno fudbalom to ne sme radi i ja sam tad shvatio da to više ne smem da radim. Onda ići dalje u rizik da se to ponavlja je glupo i besmisleno. I ja i stručni štab smo videli da ne možemo više da pomognemo ekipi. Uvek sam gledao da ja idem prvi, pre nego što mi pokažu gde su vrata".

On je istakao da se treneri na ovim prostorima trpe nepodnošljiv pritisak.

"Prvo dolaze zvižduci sa tribina, pa kritike na društvenim mrežama što svi imaju mogućnost. Onda dolaze osude navijača, to prepoznaju ljudi koji vode klub ili savez, pa dođu na to mediji. Pritisak medija je isto toliko veliki, čak nezgodniji. Mediji i navijači stave u procep uprave i one se uvek odluče da smene trenera ili selektora. I onda ti isti mediji i navijači kritikuju uprave što često menjaju trenere. Ako hoćete kontinuitet, morate tako da delujete", istakao je Milošević.

Kurir sport/J.M./B92

