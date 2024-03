GUDELJ OTVORIO DUŠU I OTKRIO U KOM KLUBU BI VOLEO DA ZAVRŠI KARIJERU! Potpuno neočekivan odgovor - "To bi bio šlag na torti"

Reprezentativac Srbije Nemanja Gudelj otkrio je u kom klubu bi voleo da završi karijeru.

Iskusni vezista je govorio za "ELF Voetbal", i tom prilikom odgovorio na pitanje koje mnoge zanima.

Osvrnuo se Gudelj na svoje početke u NAC Bredi, pošto je u tom klubu zapravo ponikao.

"Razgovarao sa Džonom Karelsom. Doveo me je iz omladinca B u to vreme u rezervni sastav. On je bio prvi trener koji je to video u meni”, kazao je Gudelj i potom nastavio:

“Tada je Karelse preuzeo tim i sa njim sam se još više razvio i postao predmet pažnje nekoliko klubova. Zaista sam mu zahvalan. Zahvaljujući njegovom poverenju, imao sam priliku da izgradim veliku karijeru i pitao me je da li bi se jednog dana vratio. Mislim da bi bilo lepo završiti u NAC-u. Šlag na torti."

Kurir sport