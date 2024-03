DANAŠNJI SLAVLJENIK - DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI! Odveo Srbiju na Mundijal i Euro, njegove KULTNE IZJAVE će se ZAUVEK PREPRIČAVATI!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, rođen je na današnji dan pre 59 godina u Nišu.

Stojković je karijeru započeo u Radničkom iz Niša. Godine 1986. je prešao u Crvenu zvezdu. Ubrzo je postao kapiten tima i jedan od najboljih fudbalera u Jugoslaviji. Trećeg maja 1989. promovisan je u petu Zvezdinu zvezdu. Godine 1990. prešao je u francuski Olimpik iz Marseja sa kojim je već u prvoj sezoni došao do finala Kupa evropskih šampiona u kojem se njegov klub sastao upravo sa Zvezdom, a Stojković je odigrao svega nekoliko minuta.

Iz Olimpika je prešao u Veronu gde je proveo jednu sezonu. Igračku karijeru je završio u Nagoji (Japan). U Japanu je tri puta izabran za najboljeg igrača lige: 1995, 1996. i 1999. godine.

Za reprezentaciju Jugoslavije je odigrao 84 utakmice. Debitovao je 1984. u Francuskoj. Igrao je na Mundijalima 1990. u Italiji, Francuskoj 1998. i Euru 2000. u Holandiji i Belgiji koje je bilo poslednje na kom je naša reprezentacija učestvovala. Naredni Euro, naš nacionalni tim igraće ove godine, a Piksi će se ponovo naći na smotri najboljih selekcija Starog kontinenta, ovog puta kao selektor. Njegov pogodak na Svetskom prvenstvu 1990. protiv Španije stručnjaci su proglasili jednim od 50 najboljih golova u istoriji Mundijala.

Po završetku igračke karijere bio je predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije, a od jula 2005. do oktobra 2007. bio je prvi čovek FK Crvena zvezda.

U toku fudbalske sezone 2007/08. odlazi ponovo u Japan da bi trenirao Nagoju, a najveći trag u srpskom fudbalu ostavio je kao selektor reprezentacije koju je odveo i na Mundijal i na Euro.

foto: Starsport

Kako je dobio nadimak Piksi otkrio je u jednom od prvih intervjua koji je dao "Tempu" sa 18 godina.

"Pa mene svi zovu Piksi. Po onom crtanom junaku. Kad dođe 19 časova i 15 minuta, ostavljam sve... Drugove, devojke, šetalište, hranu... Žurim i jurim pred TV ekran da gledam Piksija. Voleo bih ako biste uz ovaj naš razgovor stavili naslov Piksi", rekao je Stojković tada i zauvek pored svog imena i prezimena umetnuo taj nadimak.

Dragan Stojković je u srećnom braku sa suprugom Snežanom sa kojom ima troje dece, a u srpskoj javnosti ostaće upamćen i po brojnim jako zanimljivim izjavama. Ovo su najbolje koje je dao 2023. godine:

"Orlovi" su izborili plasman na EURO posle više od dve decenije, a popularni Piksi je pred meč sa Bugarskom u kojem su odigrali nerešeno u Leskovcu rekao:

"Najbolje Bugari da me sapletu - neće moći to, neće moći to tako", glasile su reči popularnog Piksija.

foto: Zorana Jevtić

Pored uloge selektora, trudim se da budem dobar primer u svim segmentima, ne samo u trenerskom već i van toga: ne idem po kafanama, ne pijančim noću, ne družim se sa sumnjivim tipovima. Trudim se da uvek budem dobar primer mlađim generacijama koje dolaze", izjavio je Piksi pre plasmana na EURO.

Selektor Srbije dao intervju za "Sportski žurnal", a jedno pitanje je posebno bilo zanimljivo - upitan je da li bi postao trener Crvene zvezde?

"Nikad. Bio sam već jednom, znam kako je. Šta ima da se vraćam. Ovo je moj život, biću Srećan kad odem u penziju", poručio je Piksi.

"Oni koji budu istrčali moraju da budu na mlazni pogon. Dizel me u ovom slučaju ne interesuje, samo kerozin", rekao je selektor Stojković pred meč sa Mađarima., pa samouvereno poručio:

"Ja ću, bre, da ih odvedem (na EURO), tu nema priče!"

foto: Starsport

Fudbaleri Srbije izgubili su od Mađarske u prvom meču u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a selektor je tada "spuštao tenzije".

"Nije smak sveta", rekao je Piksi.

"Ako ste primetili, ako niste, nema veze, ali ja činim sve dobro za srpski fudbal da naša budućnost bude svetla da i onaj ko dođe na moje mesto, da ima "hrane na toj trpezi", poručio je selektor jednom prilikom.

"Ko dođe na moje mesto će imati dobar materijal da kroji odelo".

Dragan Stojković Piksi sada slavi 59. rođendan, a mi mu želimo da na narednom Euru pomeri granice sa reprezentacijom Srbije!

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

00:30 Piksi na Puškaš Areni